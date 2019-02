Kako žive zagrebački beskućnici

Nema drugog objašnjenja nego da smo bili brži od urudžbiranja poziva, njegove pripreme za otpravak nadležnoj službi, prikupljanja suglasnosti prije pisanja odgovora, pa zatim udaranja službenog pečata... ili što se već u takvim situacijama radi kad ste predsjednica pa vas netko pozove da jednu večer prošetate s njime oko zagrebačkog Glavnog kolodvora, ne biste li negdje ugledali – nevidljive.

Za razliku od predsjednice koja ne može u prihvaćanju nečijeg poziva postupiti drukčije nego po protokolu, mi smo sve dogovorili u tren oka, bez obzira na to što nas javno pozvao nije nitko, nego smo se pozvali sami ne bismo li se na vlastite oči uvjerili ima li u Zagrebu beskućnika, kao što to tvrdi potpredsjednik Hrvatske mreže za beskućnike Zvonko Mlinar, ili ih nema kao što je to za nedavnog “posjeta” Zagrebu kazala predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

I tako se ovog utorka oko 20 sati zatekosmo ispred pošte na zagrebačkom Glavnom kolodvoru, pokraj klupice oko koje se bilo natiskalo petnaestak ljudi, a njih još desetak sjedilo je uokolo u jednoj ruci držeć čašu toplog napitka, a drugom odmotavajući sendvič koji su im upravo bili donijeli volonteri iz Udruge Savao.

– Danas je toplo – izgovara muškarac na pragu četrdesetih pa se ustaje i žustrim korakom odlazi do nedaleko parkiranog kombija vraćajući se ubrzo s crvenom jaknom u rukama.

– Uzeo sam. Trebat će mi. Ipak je noću u vagonu gadno – kaže.

