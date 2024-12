Tamna prošlost jezivih zatvora u Siriji: Časnik SS-a učio ih je zanatu, žrtvama su na 'njemačkoj stolici' lomili kralježnicu

Užasne slike kruže mrežama nakon oslobađanja zatvora Sednaja u glavnom gradu Sirije, u Damasku, kompleksa izgrađenog pet katova duboko ispod zemlje. Na njima se vide izgladnjeli ljudi. Drugi opet stoje u potpuno prenatrpanim ćelijama. Mnogi zatvorenici ne mogu se kretati i moraju biti izneseni iz zatvora. Osloboditelji su snimili i prostoriju u kojoj u polumraku čuče i zapomažu ljudi, očigledno s teškim psihičkim posljedicama nakon mučenja. Pronađena su i tijela brojnih osoba ubijenih tijekom torture. U jednoj drugoj prostoriji nalaze se gomile cipela. Prema izvještajima medija, samo u ovom zatvoru se na dan oslobođenja nalazilo nekoliko tisuća ljudi, piše Deutsche Welle.

Prema izvještaju organizacije za ljudska prava Amnesty International, u ovom zatvoru je između rujna 2011. i prosinca 2015. bez sudskog procesa pogubljeno do 15.000 ljudi. Na društvenim mrežama neki korisnici povlače direktne paralele s nacistima, posebno s SS-ovim časnikom Aloisom Brunnerom, koji je 1945. pobjegao u Siriju. Brunner je bio jedan od najvažnijih suradnika Adolfa Eichmanna, odgovoran za progon, protjerivanje i deportaciju šest milijuna Židova.

Međutim, Brunner nije bio jedini pripadnik SS-a ili Wehrmachta, koji je pronašao utočište u Siriji, kaže Nura Čalati iz Leibnizova centra za moderni istok u Berlinu. „Mnogi od njih su bili direktno angažirani u Generalštabu sirijske vojske s jednogodišnjim ugovorima, gdje su savjetovali vojsku i vojnu obavještajnu službu." Dokumenti pokazuju da je Generalštab bio posebno zainteresiran za njih, jer nisu imali državljanstvo, dolazili su iz zemlje bez (velike) kolonijalne povijesti, a uz to su imali aktivno ratno iskustvo i sudjelovali u progonu Židova. „Cijenili su ih zbog njihovog praktičnog iskustva", kaže Čalati, koja istražuje odnose između tajne službe DDR-a (Stasi) i sirijskih obavještajnih službi.

Alois Brunner, koji je 1953. osuđen na smrt u odsustvu u Francuskoj, došao je 1954. u Siriju pod lažnim identitetom. Uskoro, prema navodima izraelskog historičara Dannyja Orbacha, u njegovoj knjizi „Bjegunci", koja govori o nacistima u bjekstvu, Brunner se uključio u krijumčarenje oružja sa Zapada u arapske zemlje. Tadašnji šef jedne od sirijskih tajnih službi uhapsio je 1959. godine Brunnera pod optužbom za špijunažu i zaprijetio mu doživotnim zatvorom. Tada je Brunner otkrio svoj pravi identitet i stavio se u službu sirijskih obavještajnih agencija.

U idućim godinama obučavao je njihove službenike u kontrašpijunaži i tehnikama ispitivanja. Na njegovim tečajevima sudjelovali su poznati šefovi sirijskih tajnih službi, poput generala Alija Haidara, koji je 26 godina bio vođa specijalnih jedinica, Alija Dubse, šefa kontrašpijunaže i Mustafe Tlasa, ministra obrane kasnijeg Asadovog režima, odgovornog za gušenje pobune Muslimanskog bratstva u Hami 1982. godine, s 30.000 žrtava.

If the international community wants to rescue some credibility with #Syria’s people, it should send specialists to #Sednaya Prison in #Damascus immediately — there are 100s, possibly 1000s of prisoners stuck 2-3 layers underground, behind electronic locks & concealed doors. pic.twitter.com/16xxmDbD4b