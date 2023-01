Kako jednostavno preračunati kune u eure: Svi dijele ovaj šalabahter

Hrvatska je postala 20. članica europodručja, monetarne unije članica Europske unije (EU), čime joj primarna valuta i jedino zakonsko sredstvo plaćanja postaje euro, druga najvažnija svjetska valuta.

Na mrežnoj stranici Vlade RH i Hrvatske narodne banke www.euro.hr mogu se pronaći najvažnije informacije o procesu zamjene hrvatske kune eurom.

Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, novčani iznosi koji se moraju platiti ili obračunati preračunavaju se uz primjenu fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, a fiksni tečaj konverzije određen je na razini 1 euro = 7,53450 kuna.

Video - Kako prepoznati lažne novčanice eura? Mjesečno ih se u Europi pojavi 35.000

Da bi građani lako preračunavali kune u eure i obratno, izrađena je mobilna aplikacija EuroHR s kalkulatorom za konverziju.

Za one kojima treba dodatna pomoć u preračunavanju, dobro će doći i tablica koja se širi društvenim mrežama, a na kojoj su navedeni iznosi od 1 do 10.000 kuna i njihova protuvrijednost u euru te iznosi od 10 centi do 500 eura i njihova protuvrijednost u kunama.