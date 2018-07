Kako je Modrić ostvario Petrov san

Na dan dočeka vatrenih pokazali smo kakva smo zemlja. Dočekali smo naše Vatrene u spektakularnom izdanju s 350.000 okupljenih navijača.

Ljudi su stizali iz svih krajeva Hrvatske i drugih zemalja kako bi podržali i čestitali našoj reprezentaciji. Svi su ih htjeli vidjeti i pozdraviti se s njima, a mali Petar koji se popeo na pozornicu kako bi upoznao Luku Modrića bio je jedan od tih strastvenih navijača i ispunio si san.

Njegov otac ispričao je koliko je Petar bio nestrpljiv uoči dolaska igrača: "On voli Luku Modrića i uvijek je samo Luka, Luka. Mislio je da ga on jedini čeka na trgu - Moj Petar i on. Međutim, kad smo stigli vidio je kolika je gužva i shvatio, da ne može doći do Luke Modrića. Čekali smo četiri, pet sati, a Petar je svako malo pitao sve oko sebe: gdje je Luka?", kako prenosi HRT

Netko od navijača je očito čuo malog Petra pa ga je uzeo za ruku i rekao: "On voli Luku i ja ću ga odvesti njemu".



U tom trenutku otac je izgubio malog Petra, brzo je nazvao ženu, sina i tri kćeri da provjeri gdje je Petar, bio je uvjeren da ga je izgubio, a onda mu je stigla poruka od prijatelja koji je gledao prijenos iz svog doma da čestita Petru: "Tada sam shvatio da je Petar na pozornici i da je siguran", kaže otac Mladen.

Tata Mladen rekao je da nije u nogometu, niti u nogometnom svijetu i da nikoga ne poznaje.

Upitan za dojmove rekao je da je Petar presretan. "Toliko je bio spontan moj Petar, a i Luka. On je dijete s posebnim potrebama i njemu to jako puno znači. Nije se još stigao vidjeti s prijateljima. Još smo doma i sređujemo dojmove, rekao je Petrov tata.

