Kada nas Međunarodni savez hodača primi u članstvo, Likom će hodati tisuće Nizozemaca

Nastavljajući započetu rujansku tradiciju 2018., trebao se održati lani, no umiješala se korona i pomrsila planove pa se treće izdanje Hrvatskog festivala hodanja, na veliku radost mnogih, održava ove godine. I opet u isto vrijeme, prvog rujanskog vikenda. A to znači da će strastveni hodači, i oni koji to tek kane postati, 4. i 5. rujna lagano pješačeći obilaziti zanosno divan lički kraj, prolazeći podnožjem Velebita i obalama Gacke, ostavljajući svoje stope na livadama, pašnjacima, obroncima, oko riječnih izvora, u šumarcima... Oni koji su sudjelovali na prva dva festivala znaju što ih čeka pa se zato i vraćaju. No da sve ne bi bilo baš uvijek isto, organizatori su se – a to su Hrvatski savez hodanja, Turistička zajednica Ličko-senjske županije i agencija Lika travel d.o.o. – i ovaj put potrudili unijeti neke izmjene kako bi dvodnevno hodanje imalo i dodatne čari. Ipak, za početak smo predstavnika jednog od organizatora upitali je li se i sada dvojilo oko odluke o održavanju festivala.

– Najprije bih htio reći da su prošle godine, zbog epidemije, masovno otkazivani festivali hodanja svugdje po svijetu. Mi smo lani u svibnju u Belgiji, kao glavni gost tamošnjeg festivala, trebali predstaviti Festival hodanja u Hrvatskoj, dok smo u kolovozu, u Norveškoj, trebali postati kandidat za člana International Marching League (IML). Ali, nažalost, u Europi su lani bili otkazani svi festivali hodanja, a i ove je godine velik dio europskih zemalja donio istu odluku pa se ni sad nije ili neće hodati u Belgji, Nizozemskoj, Švicarskoj, Irskoj... I mi smo dvojili što učiniti. No s obzirom na trenutačnu epideomilošku situaciju i procijepljenost u našoj zemlji, i da se radi o događaju koji se odvija na otvorenom, ipak smo odlučili da se festival u nas nastavi. Usto, kada ste “mlad” festival koji postoji tek nekoliko godina, onda je nakon pauze teže nastaviti nego kada ste festival s dugom tradicijom gdje jedna godina prekida ne predstavlja tako veliki problem – reče nam uvodno direktor TZ Ličko-senjske županije Ivan Radošević dodajući da će prije početka Festivala svim sudionicima koji su se prijavili biti poslana obavijest o konačnim epidemiološkim mjerama kojih će se svi morati pridržavati. A pritom je još veselo i ponosno dometnuo kako je naš Festival hodanja kandidat za punopravnog člana IML-a postao upravo ovih dana. U četvrtak su o tome dobili i službenu obavijest, a onda mu je to isti taj dan i osobno javio predsjednik IML-a. Stoga sad, za vikend, na Festival u Liku stiže i službeni ocjenjivač iz Francuske. Potom smo, uz najavljene novitete, doznali kako je osmišljeno ovogodišnje ličko hodanje koje je, što ostaje isto, opet podijeljeno u tri rute različite prema duljini.

– Za razliku od prethodna dva izdanja Festivala, sada će se prvi dan, u subotu, kretati iz Otočca, a drugi dan, u nedjelju, iz Gospića. K tome, svi sudionici neće više sa starta kretati u isto vrijeme. U oba grada prvi, u 8 sati ujutro, kreću oni koji su se prijavili za najdulje rute. Nakon njih, i u subotu i u nedjelju, u 9 sati s hodanjem startaju prijavljeni za srednje duljine ruta. A onda u subotu, u Otočcu, sudionici najkraće rute na nju polaze u 10.30, dok je u nedjelju za istu tu najkraću rutu polazak s gospićkog starta u 11 sati. To smo napravili i zbog epidemioloških razloga, kako odjednom na startu ne bismo imali velik broj ljudi. Usto, ove godine sve će staze biti pomno označene pa će oni koji to požele moći njima ići i sami, bez vodiča. Rute koje kreću iz Gospića, nazvane “Tesla”, znatno su izmijenjene. S ruta smo u potpunosti maknuli glavne prometnice kako bismo što manje bili na asfaltu. Proći ćemo oko novog spomenika Nikole Tesle i na tom mjestu sudionicima pripremamo jedno iznenađenje. Rute iz Otočca, koje smo prozvali “Gacka”, unatoč prijašnjim planovima, sad su dobile tek kozmetičke izmjene. No, na svim rutama bit će dovoljno osvježenja i okrijepe, što naši dosadašnji hodači već i znaju. A kako bi sve prošlo što sigurnije i bezbrižnije cijelo vrijeme trajanja Festivala uz sudionike će biti i po dva-tri vodiča za svaku grupu, oni su članovi planinarskih društava Željezničar iz Gospića i Gromovača iz Otočca, te Crveni križ, Hitna pomoć i HGSS – kazao nam je Radošević preciziravši i same duljine hodačkih ruta. One najdulje iznosit će 35 i 31 kilometar, srednje 21 i 24 kilometra, a najkraće 11 i 12 kilometara. Ističe da rute nisu prezahtijevne, ide se uglavnom po ravnom pa ne treba čuditi da je raspon godina dosadašnjih hodača bio, kako se kaže, od sedam do 77. Dolaze i roditelji s djecom pa to budu predivne zajedničke hodačke avanture.

– Svima koji dođu mi garantiramo čist zrak, predivnu prirodu, pokoju voćku koju usput mogu sami ubrati te provod za pamćenje – mami Radošević one koji još nisu iskusili tu ličku pustolovinu jer, kako reče, mnogima od onih koji već dobro znaju o čemu se radi lani je bilo jako žao što je dvodnevno hodanje bilo otkazano. Dosta im se ljudi zbog toga i javilo pa je onda njih nekoliko iz organizacije Festivala prošle godine u rujnu ipak “prošetalo” dvjema rutama i uživo se javilo na internetskoj stranici Festivala kako bi svi mogli vidjeti da je tradicija ipak nastavljena.

– Bilo nam je tada žao što nam se nitko drugi nije mogao pridružiti jer su, što se vremena tiče, oba dana bila savršena, za poželjeti, pa smo se cijelo vrijeme pitali: “Zašto smo ovo morali otkazati?!” A da bude još smješnije, svake su nas godine uoči Festivala strašili s vremenom, a svaki je put na kraju bilo odlično – dodaje Radošević i nastavlja da, iako je stranih sudionika bilo već i prije sad bi na ličko hodanje trebala stići i poveća grupa iz Njemačke, njih 40-ak, koji i inače sudjeluju na takvim hodačkim marševima po Europi. A trebali bi se hodanju pridružiti i učenici jedne srednje škole iz Karlovca.

– Recimo, u Nizozemskoj na takve hodačke ture dolazi 67.400 sudionika, svaki dan. Oni imaju limit. Prijavljenih bude i duplo više pa onda, u stilu lutrije, izvlače one dobitnike i na to hodanje mogu samo oni koji su izvučeni. E sad, kako mi, nakon te najnovije vijesti o kandidaturi, imamo šansu punopravni član IML-a postati već u kolovozu iduće godine, to su nam kolege iz Irske kazale: “Znate li što će vam se tada dogoditi? Na Festival će vam doći na tisuće Nizozemaca. I kampirat će vam na samom staru.” Pritom bih još kazao da nam je pretprošle godine neslužbeno na Festivalu bila inspekcija IML-a i na kraju smo s ocjenom 10/10 prošli sve kriterije. Čak su se čudili zašto smo za sve sudionike pripremili kabanice jer se kod njih podrazumijeva da sudionici to moraju sami ponijeti. Uglavnom, članovi IML-a ne mogu dočekati da Hrvatska postane punopravni član organizacije. Svima je zaista jako stalo da se to dogodi što prije. Nije na odmet napomenuti i to da su kotizacije za naš Festival minimalne u odnosu na one strane, najviša iznosi 140 kuna – zaključuje Radošević tek dometnuvši da je na prvom Festivalu bilo oko 500, a na drugom, onom prije dvije godine, oko 1200 sudionika, hodača.

VIDEO Opasna vožnja romobilom po magistrali