Jelušić: O počecima s Bandićem imam samo riječi hvale. Nizbrdo je krenulo nakon Račanove smrti

Smrt Milana Bandića treba promatrati u dvije dimenzije, jedno je kao čovjeka, drugo kao političara. Kao čovjek je trebao još poživjeti, a kao političar je bio predugo. Kamo sreće da je dulje živio, a kraće bio gradonačelnik - kazao je SDP-ov Ivo Jelušić, nekadašnji Bandićev zamjenik i suradnik.

Jelušić se prisjetio kako su zajedno gradili zagrebački SDP i SDP u cjelini i, kako kaže, za to vrijeme, početkom 90-ih i 2000-ih, o Bandiću može reći samo riječi hvale.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vi ste s njim gradili zagrebački SDP. Tada je to bilo vrlo teško. Milan Bandić je tu napravio pravo čudo. Kako je to izgledalo?

- Nije SDP Zagreba jednako Milan Bandić i obrnuto. SDP je puno šire. Mi smo tada krenuli na ostacima stare partije graditi novi SDP. To je tada bilo vrlo nezahvalno. Mogao si očekivati da te neko iza ugla klepi po glavi. Iz tog perioda mogu reći sve najbolje o njemu. '92 smo imali svega 5 posto u Zagrebu. Nije bilo lako, ali smo znali što želimo, da bismo 2000. godine došli na vlast.

Ipak je doveo ponešto drugačije birače.

- Imao je dvije osobine. Prva je strašna energija, on je radoholičar, on je uživao u aktivnosti. Druga stvar, on je imao strašnu socijalnu inteligenciju. Znao je razgovarati s akademikom i čovjekom na placu. Zbog toga je uspio i SDP približiti tom dijelu. To je njegov nesumnjiv doprinos SDP.

Dio tih birača je onda i uzeo od SDP-a.

- Kako rasteš, onda se širi baza. Ljudi ti ne prilaze iz vrijednosti nego iz interesa. Na kraju se to pretvorilo u interesno-klijentelistički krug, a od vrijednosti je ostalo vrlo malo.

Vi ste mu bili zamjenik u mandatu od 2005.-2010. Koji su bili razlozi odlaska?

- Dok je bio živ pokojni Ivica Račan, a on je stajao iza mnogih procesa. Niti bi ikad Bandić bio gradonačelnik Zagreba 2005., niti bi ja bio zamjenik da nije bilja volja i želja Ivice Račana. Dok je bio živ, mi smo ga uvažavali i to je držalo vodu. Stvari kreću nizbrdo kada se razbolijeva. Tada ta veza između Iblerovog trga i Praške slabi. Neke stvari ne želim javno govoriti, ali stvari kreću u drugom smjeru.

On je imao specifične odnose s dva predsjednika. Kako bi opisali njegov odnos s Račanom i Milanovićem?

- Bandić je uvažavao Račana kao predsjednika SDP-a, kao lidera i kao čovjeka. Kad su imali različite stavove, znao je prihvatiti njegove stavove, a Račan mu je znao objasniti da je to dobro.

Je li Račan razmišljao da gurne nekog drugog u tu utrku?

- Kada je bilo riječ o tome, nakon što je Bandić bio zamjenik nakon one afere, dolazi 2005. godina. Razgovarao sam s Račanom, on mi je ponudio to što sam kasnije bio. Ja sam ga pitao što je s prvim mjestom, a on mi je tada već bio odlučio da će to biti Bandić.

Kao kandidata ga je stavio i Zoran Milanović.

- Slika Milana Bandića 2009. godine nije bila ni izbliza kao par godina kasnije. Nije bilo niti jedne ozbiljne optužnice. Treba uvažavati činjenicu da je Bandić godinu dana prije toga izabran u predsjedništvo SDP-a voljom većine članova SDP-a.

Odnos Milanovića i Bandića je bio vrlo specifičan.

- Rekao sam da je Milanović poštovao Račana kao predsjednika i lidera, a Milanovića je doživljavao kao konkurenta. Smatrao je da nije imao nikakve veće zasluge da bude predsjednik umjesto njega. Ta veza između njih nije bila onako da su kliknuli. To je rezultiralo onako kako svi znamo.

Koliko se zapravo može odvojiti SDP od Milana Bandića. Snosi li i SDP odgovornost za sve što se događalo sve ove godine.

- Svaki čovjek, a posebno oni koji su bili značajnije prisutni su sastavni dio SDP, u pozitivnom i negativnom smislu. Bitno je da smo mnogi vidjeli da SDP ne treba ići u tom smjeru. Rekao sam da idemo graditi drugačiji SDP, više orijentiran građanima i vrijednostima. Nažalost, nije bilo razumijevanja. Pobijedio je moj protukandidat Davor Bernardić. On i Maras nisu nastavili proces koji sam započeo. Sada se to nakon 10 godina ponovno vraća na početak.

Sada ide potpuno nova utakmica. Kakve su sada šanse Joška Klisovića?

- Smatram da je on s obzirom na svoje kvalitete može, hoće i treba bit i gradonačelnik. Bio sam uvjeren i prije, sada pogotovo. Hajdemo govoriti jasno. Uz dužno poštovanje Tomislavu Tomaševiću, kao aktivistu koji se pokazao kao najveći oponent Bandiću, a to je uspio jer SDP to nije bio u dovoljnoj mjeri. Sada kada se SDP mijenja, a s druge strane nema te politike protiv koje se uzdigao i formirao, stvari se potpuno mijenjaju. Sada u Zagrebu treba ne osoba koja će ustajati protiv takvog načina vođenja, nego koja će svojom stručnošću i ozbiljnošću omogućiti da se Zagreb vodi. Potreban je jedan čovjek s iskustvom.

Slijedi li onda neki rat između SDP-a i Možemo?

- Ne bih rekao da slijedi rat jer nema tu rata. Barem što se tiče SDP, smatramo Možemo svojim prirodnim saveznikom. Ali možemo ići skupa ali samo ako podrže Joška Klisovića.

Vi biste željeli da Tomašević odustane od kandidature?

- Zbog uskogrdnog ponašanja Tomislava Tomaševića dovedeno je u pitanje da se sve u prvom krugu riješi. Da idu skupa Možemo! i SDP, mi u prvom krugu pobjeđujemo. Mi smo nudili Tomaševiću da on bude kandidat. On to nije prihvatio. Prema tome, možemo još uvijek ići skupa, ali s Joškom Klisovićem na čelu jer je on najbolje i najozbiljnije rješenje za grad.

Procjene su da je Milan Bandić u svako doba imao oko 80 tisuća glasova. Što će se sada dogoditi s tim glasovima?

- Milan Bandić je bio jedan od rijetkih na političkoj sceni koji ju je polarizirao političku scenu. Ljudi oko takvih osoba nisu imali dvojbe jesu li za ili protiv. Bili su ili za ili protiv. Bandić je motivirao i one koji su bili protiv njega, a to su ljudi oko platforme Možemo. To više ne postoji. Stvari će se sad promijeniti. Zagrebu treba kontrapunkt. Treba ozbiljno rješenje koje će osigurati da se Grad digne iz letargije. Potrebno je ozbiljno i stručno rješenje. Joško Klisović to može i pokazuje.

VIDEO Kalinić o žustrim raspravama: Ja sam Dalmatinac, Bandić Hercegovac. Nismo tihi, takav nam je temerament