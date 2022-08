Jedna vrsta kozica povlači se s tržišta: Njihovo konzumiranje može dovesti do infekcije i trovanja

Kozice kuhane svježe" rumunjskog proizvođača Nov’east Seafood s datumima "upotrijebiti do" 27. kolovoza pa do 3. rujna povlače se s tržišta zbog prisustva bakterije Vibrio vulnificus čije konzumiranje može dovesti do infekcije i trovanja.

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu tog proizvoda jer nije u skladu s Uredbom o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Svježe kuhane kozice rumunjskog proizvođača u pakiranju od 200 grama stavlja Kaufland Hrvatska.

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

