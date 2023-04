Jedna od najopasnijih cesta u Hrvatskoj: U zadnjih mjesec dana bilo je barem desetak slijetanja

Na cesti u općini Muć ponovno je došlo do prevrtanja vozila. Samo u zadnjih mjesec dana zabilježeno je barem desetak slijetanja. Načelnik Filip Stupalo nedavno je za Slobodnu Dalmaciju kazao da problem s prometnicom u Crivcu nije ingerencija Općine, nego Hrvatskih cesta, i da je s njima već prije razgovarao, ali bez uspjeha. Cesta u Zagori i dalje nije sređena, načelnik je svega svjestan: ‘Imamo najveći broj žrtava, jure i 120 km/h!'. - Državna prometnica kroz Muć jedna je od najgorih i najzapostavljenijih cesta s najvećim brojem žrtava u zadnjih deset godina. Odnijela je 13 života u tom razdoblju - dodao je tada Stupalo.

- Crivac po tko zna koji put, očito da triba neko poginuti da se nešto pokrene - objavljeno je na Facebook stranici ‘Policija zaustavlja Split i okolica‘, piše Slobodna. Lokalni mještani kažu pak kako ne mogu reći da nema onih koji stisnu po gasu ali ima puno ljudi koji voze sporije pa im se isto dogodi jer je cesta jako, jako loša, pojasnili su.

U komentarima ispod objavljene fotografije su pak podijeljena mišljenja. Pojedinci su uvjereni kako je do vozača, a ne do ceste. - Ja tu motorom vozim po kiši pa nikad ništa. Nije do ceste. Do vozača je - kazali su. - Isto zanimljivo, nitko nije s motorom proklizao, a sa autom učestalo ali točno na identičnom mjestu svako auto izgubi kontrolu kada je kiša, išlo se put Drniša ili Splita nebitno - dodali su u komentarima

- Ali tu su ona dva zavoja baš totalno nepogođena, na kiši sa 80km/h moraš lovit auto po cesti... S novim gumama - kazao je netko

- Puno je 80 km, živim ja tu i gledam svaki dan - napisao je netko.

