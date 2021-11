Jedini preživio iz podruma u Škabrnji: 'Vodili su me pred streljački vod, spasio me jedan oficir JNA'

Škabrnja se prisjetila svojih žrtava i odala im je počast. Rane ni nakon 30 godina nisu zacijelile. Četnici i JNA predvođeni Ratkom Mladićem napali su 18.11.1991.godine malo ravnokotarsko mjesto i počinili su zvjerstva. Ubili su, masakrirali su civile, njih 43. Najstarija žrtva imala je 93 godine. Ni, ona ni nitko drugi od ubijenih civila srpskoj paravojsci nije učinio ništa, tijekom napada bili su u podrumima. Kada je obrana pala, počela su zvjerstva.

- Vidio sam te zločine. I mene su vodili pred streljački vod. No, onda su me odveli iza jedne kuće jednom četniku da me zakolje. Spasio me jedan oficir JNA. Jedini sam preživio u podrumu. Imao sam samo 15 godina - ispričao nam je Denis Gurlica tijekom obilježavanja Dana sjećanja na škabrnjske žrtve.

Pred škabrnjskom crkvom pričao nam je kako je ponosan što danas imamo državu i što Škabrnja živi, ali i tužan što zločinci koji su masakrirali civile i spalili selo nisu odgovarali. U napadu na Škabrnju sudjelovalo je preko 3000 vojnika srbočetničkog agresora i imali su pomoć desetaka tenkova i avijacije. Kninskim korpusom je zapovijedao Ratko Mladić, osuđeni ratni zločinac, no za Škabrnju nije osuđen.

- Ja vjerojatno neću dočekati da krivci za napad na Škabrnju budu osuđeni. Zašto se ne dira vrh JNA. Jako me to boli i ne znam hoću li imati snage slijedeće godine uopće doći - rekao je zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.

U napadu četnika i jugovojske poginulo je 15 slabo naoružanih hrvatskih branitelja. Stotinjak civila je zarobljeno tog 18.11.1991. i odvedeno u Benkovac. Selo je spaljeno. Nakon rata Škabrnja je obnovljena i danas u njoj živi jednak broj ljudi. U koloni sjećanja bili su i mnogi mladi, a u Škabrnju su došle tisuće ljudi odati počast žrtvama. Na obilježavanje 30 obljetnice škabrnjske tragedije počast žrtvama došli su odati i ministri Butković, Beroš, Vučković, Malenica i Obuljen Koržinek.

