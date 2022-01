Javne službe preopterećene, izolacija se skraćuje na pet dana

Prema svemu sudeći, ide se na skraćenje karantene za sve cijepljene na sedam dana i skraćenje izolacije za bolesne na pet dana, što će se regulirati preporukama HZJZ-a koje će biti donesene u sljedećih nekoliko dana.

Razlog je tome velika opterećenost javnih službi, poput vozača u javnom prijevozu, ali i nekih drugih. Zbog velikog broja izolacija i samoizolacija dolazi do problema u normalnom funkcioniranju društvenog i gospodarskog života, pa će se ići na smanjenje trajanja izolacije.

Za necijepljene sve ostaje isto

To omogućuju i sve jasnije naznake da omikron-varijanta, koja prevladava u Europi i Hrvatskoj, ima drukčije karakteristike te da se radi o blažoj bolesti, pogotovo za cijepljene, no, s druge strane, ta varijanta virusa zaobilazi imunološki sustav i ponovo zaražava preboljele i cijepljene te se brže širi.

– Za smanjenje izolacije i karantene bitno je to da inkubacija traje nešto kraće nego kod prethodnih varijanti, a i blaža i srednje teška bolest traje kraće i osoba je kraće zarazna nego što je to bilo s deltom i prethodnim varijantama, što nam daje mogućnost da razmišljamo o skraćenju samoizolacije, odnosno karantene i izolacije za bolesne – rekao je u subotu ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak nakon sastanka Nacionalnog stožera civilne zaštite.

VIDEO Uvode se nova pravila za izolaciju i samoizolaciju, a stižu promjene i za Covid potvrde

Dodao je i kako je u petak objavljen dokument Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti koji također preporučuje da se razmotri mogućnost skraćenja izolacije, pogotovo kada postoji opterećenje zdravstvenih sustava i društva.

– To će biti regulirano preporukama HZJZ-a koje će se donijeti uskoro, ali ono što smo ovdje dogovorili je da razmišljamo u smjeru skraćenja karantene za cijepljene na sedam dana i skraćenje izolacije za bolesne s blagom ili srednje teškom bolesti na pet dana – rekao je Capak.

No, uz određene uvjete. Naime, uvjet za izlazak bolesnih iz izolacije je da 24 sata nemaju simptome i da naprave brzi test. Za sve ostale, necijepljene osobe, karantena i izolacija ostat će kao i dosad.

– U principu, kad gledate zaraznost kod cijepljenih, ona se rastegne na pet do šest dana, a kod necijepljenih na sedam do osam dana. Kad gledate te podatke, većina ljudi je najzaraznija tri do četiri dana, dan prije i nekoliko dana nakon simptoma. Nakon toga pada zaraznost – ističe imunolog sa Sveučilišta u Rijeci dr. med. Zlatko Trobonjača, koji je još prije 20-ak dana govorio o tome da će doći do situacije u kojoj će biti ugroženo funkcioniranje nekih službi. – Odjedanput dolazi do izolacije i samoizolacije velikog broja ljudi u isto vrijeme, tako da jednostavno neće biti dovoljno ljudi koji će moći raditi. I upravo zbog toga Hrvatska, ali mnoge druge zemlje, ide u skraćenje izolacije. Ugrožene su mnoge službe, javni prijevoz, uprava i zato se ide na skraćenje, što je jedina logična mogućnost želite li održati funkcije bitne za društveni i ekonomski život – ističe dr. Trobonjača. ​

Trajanje COVID potvrda

No, unatoč tome što omikron ima blaže odlike bolesti, u Hrvatskoj je i dalje mnogo umrlih od posljedica koronavirusa. U posljednja 24 sata preminula je 41 osoba, a ukupno je zabilježeno 15.416 novih slučajeva zaraze. Dosad je ukupno umrla 13.731 osoba zaražena koronavirusom, a trenutačno je 1936 pacijenata na bolničkom liječenju, od kojih su na respiratoru 183 pacijenta. Velikom broju umrlih razlog je i relativno mali broj cijepljenih u odnosu na druge europske države.

Zaključno s 28. siječnjem 2022. utrošeno je 5.089.784 doze cjepiva, a cijepljeno je 56,51 posto ukupnog stanovništva, odnosno 67,25 posto odraslog stanovništva. Na dan 28. siječnja 2022. utrošeno je 9096 doza cjepiva, a od toga je 945 osoba cijepljeno prvom dozom.

Inače, nakon sastanka Nacionalnog stožera civilne zaštite, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je promjene u režimu COVID potvrda za prijelaz preko granica RH i članica EU. Od 1. veljače izdavat će se EU digitalne potvrde za one koji su cijepljeni s dvije doze na 270 dana (dosad 365 dana), kod PCR-a se ne mijenja ništa; 72 sata od testiranja, s brzim antigenskim testom granica će se moći prijeći ako nije prošlo više od 24 sata od testiranja, a kad je u pitanju preboljenje, 180 dana od preboljenja. Odluka će biti objavljena u ponedjeljak.

– Postoji i nacionalna komponenta COVID potvrda, kod nas je to za djelatnost zdravstva, socijalne skrbi, državne i javne službe. Nakon razgovora zaključili smo da tu ne bismo mijenjali ništa s obzirom na to da je sustav uhodan – rekao je Božinović. Drugim riječima, svi koji imaju prije izdane potvrde, i kad je u pitanju preboljenje i cijepljenje, unutar Hrvatske moći će ih koristiti do datuma do kojeg im je izdana, a traju 365 dana.