Jandroković o Milanoviću: Ušao je u 'deal' sa slabom i nekreativnom oporbom

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića sazvao je izvanrednu saborsku sjednicu na temu štrajka u pravosuđu i plinske afere za petak, subotu i nedjelju, optuživši pritom Milanovića za 'deal' sa slabom i nekreativnom oporbom.

"Predsjednik Republike je konzumirao svoje ustavno pravo, zatražio izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora i već sam je sazvao za 21., 22., i 23. srpnja, u petak, subotu i nedjelju. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin me prozvao da sazovem sjednicu, ja sam mu rekao, kad to predsjednik Republike zatraži isti dan će sjednica biti sazvana, što sam i napravio. Sjednica će imati dvije točke – prijedlog Zaključka kojim se Vlada RH obvezuje odmah, a najduže u roku od 15 dana poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osiguralo uredno funkcioniranje sudbene vlasti u RH te prijedlog Zaključka kojim se Vlada RH obvezuje u roku od 15 dana utvrditi koje su institucije i osobe odgovorne za financijsku štetu nanesenu HEP-u u provedbi Uredbe Vlade o otklanjanju poremećaja na domaćem tržišta energije, predlagatelja predsjednika RH”, najavio je Jandroković na konferenciji za novinare u srijedu.

Budući da je predsjednik Republike predlagatelj, očekujem da će biti nazočan i obrazložiti svoje prijedloge na sjednici Hrvatskog sabora, naglasio je. Jandroković je objasnio da je sjednicu sazvao za vikend zato što 'idemo odmah' i zato što predsjednik Republike smatra da su izvanredne okolnosti, a i Sandra Benčić je izjavila da želi sjednicu odmah. Možemo to odmah raspraviti ako procjenjujemo da je to tako važno, mislim da je dobro da se to što prije raščisti. Sazvao sam tri dana jer nisam siguran da će rasprava završiti u dva dana, prvi dan je za prvu, a drugi za drugu točku i ako se ona protegne poslije ponoći, morao bih sazivati novu sjednicu da bismo mogli glasovati pa sam htio izbjeći tu situaciju, pojasnio je zašto je sazvao trodnevnu sjednicu za vikend.

"Predsjednik je ušao u 'deal' s oporbom, to je više nego evidentno. Oporba je slaba, slabašna, nekreativna, zazivala je predsjednika, on se odazvao i očito je riječ o dogovoru između oporbe i Zorana Milanovića da se sazove izvanredna sjednica”, poručio je šef Sabora. Jandroković je pojasnio da je današnji ručak predstavnika vladajuće koalicije bio dogovoren prije nekoliko dana, što je tradicija uvijek na kraju zasjedanja. Razgovarali smo o čitavom nizu tema, ali nismo donosili nikakve zaključke o ove dvije teme. Pozicije Vlade i vladajuće većine čut će se na izvanrednoj sjednici Sabora, odgovorio je na novinarsko pitanje o stajalištu vlasti o pravosudnom štrajku i plinskoj aferi.

Odbacio je tezu da je nerješavanje plinske afere na bilo koji način povezano s odnosima u HDZ-u, dodavši da će predsjednik Vlade donijeti svoje odluke. O aferi u HEP-u kazao je da, ako se utvrdi da je netko kriv, naravno da će netko u tom lancu morati odgovarati i snositi posljedice. Za štrajkaše u sudstvu ustvrdio je da rade puno, rade odgovoran posao i trebaju imati adekvatne plaće. Dodao je da postoje koeficijenti i mnogi u državnoj upravi koji će tražiti, ako dođe do neselektivne promjene, da i oni tada imaju pravo na veće plaće. Važno je voditi računa i o balansu i o proporcionalnosti u plaćama, ali i o kapacitetima državnog proračuna, rekao je upitan o načinu na koji ministar Malenica pokušava razriješiti situacija sa štrajkašima.

Plaće su značajno rasle, pa i tim djelatnicima, kao i svim građanima Hrvatske, a u ovom slučaju vjerujem da će se postići sporazum koji će biti zadovoljavajući i za Vladu da može ispuniti te zahtjeve i za one koji sada prosvjeduju, smatra Jandroković. Upitan za visinu plaća pravosudnih zaposlenica i je li rast s 500 na 600 eura, koji se predstavlja kao 20-postotno povećanje, dovoljan, Jandroković je odgovorio kako bi volio da su plaće više. Za konkretan primjer zapisničarke u državnom odvjetništvu s 20 godina radnog staža i 200 sati pasivnog dežurstva, koja je uz sve povišice koje Vlada navodi za svibanj dobila 880 eura, poručio je kako bi volio da se iznese koliko je ta gospođa imala plaću prije dva, tri, pet mjeseci ili dvije godine i onda bi se vidjelo do kojeg je rasta došlo.

Naravno da je s 880 eura teško živjeti i treba velika vještina i snalažljivost da se čovjek s tom plaćom snađe, međutim, treba gledati kontekst, uzeti u obzir što je bilo prije i koliko je ta plaća rasla u zadnjih nekoliko mjeseci, ustvrdio je, dodavši da naravno da želi da štrajk što prije završi.