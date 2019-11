Jak potres pogodio centralno područje BiH: 'Dobro je drmalo, sav se namještaj tresao'

Potres jačine 4,7 stupnjeva po Richteru potesao je centralno područje BiH. Podrhtavanje tla se osjetilo i u okolici glavnog grada Bosne i Hercegovine.

Započeo je u 15:13 minuta po lokalnom vremenu, a epicentar se nalazio 85 kilometara sjeverozapadno od Sarajeva, odnosno, 14 kilometara od Turbeta.

M4.8 #earthquake (#zemljotres) strikes 81 km NW of #Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/nRUrZ6zkgX