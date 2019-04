Izvješće EK: Luka Raša tretmanom životinja ne poštuje zakone EU

Prema reviziji Europske komisije u luci Raša ne poštuju se zakoni EU za dobrobiti životinja. Revizija luke provedena je tijekom rujna 2018. godine.

Izvješće prikazuje katastrofalno zlostavljanje životinja koje se brodovima prevoze prema Bliskom istoku i sjevernoj Africi. Navodi se kako su životinje ukrcavane pod okolnostima koje su uzrokovale 'strašnje patnje i stres za životinje', stoji u priopćenju.

Pišu i kako su četiri dana bilježili dnevne temperature više od 30 °C što je zakonsko ograničenje za prijevoz životinja. U tom periodu došao je 101 kamion. U izvješću naglašavaju da pod tim uvjetima 'utovar vozila pri odlasku nije trebao biti izvršen'.

Navode i da lučki veterinari 'nemaju dovoljno tehničkog znanja za obavljanje odgovarajuće inspekcije plovila za žive životinje i stoga ne procjenjuju učinkovito sve potrebne elemente'.

[video: 30442 / Dizanje bika u luci Raša]

Pišu i kako ne postoji postupak provjere učinkovitosti službenih kontrola u luci te da vlasti zato ne otkrivaju slabosti i pogreške te ih ne mogu ispraviti.

Iris Baumgärtner, voditeljica projekata organizacije Animal Welfare Foundation, izjavila je kako su prostori u luci Raša godinama u vrlo lošem stanju te da to predstavlja rizik za zdravlje i dobrobit životinja.

- Veterinarska nadležna tijela ili nisu osposobljena za nadzor i inspekciju postupka prilikom ukrcaja, ili su bespomoćna. Uvjereni smo da u luci Raša nema stvarnog nadzora ni regulacije tih aktivnosti - izjavila je.

Gabriel Paun Naglašava kako ovo izvješće potvrđuje da njihovi nalazi u protekle četiri godine nisu izolirani incidenti 'nego rutina'.

Foto: Animals International/Animal Walfare Foundation

- Svjedočili smo životinjama pod ogromnim toplinskim stresom koje su stizale u luku i čekale nakrcane u kamionima na jakom suncu više sati prije nego što su ih silom ukrcali na brodove. Radnici su žestoko tukli životinje i utovarivali čak i one nesposobne za daljnji transport pred očima službenog veterinara. Neodgovarajući prostori za ukrcaj omogućili su to da su prestravljene životinje bježale, a neobučeni radnici premještali su ih na plovila upotrebom sile. Prošlog kolovoza svjedočili smo okrutnoj barbarskoj sceni kad je jedan veliki bik ukrcan na brod tako da su ga svezanog za jednu nogu podigli dizalicom. To je apsolutno protuzakonito - kazao je Gabriel Paun, direktor organizacije Animals International za EU.

Yaron Lapidot, glasnogovornik organizacije Israel Against Live Shipments, Kaže i kako su mnoge životinje koje pristižu u izraelske luke nakon putovanja iz Raše i drugih luka EU teško ozlijeđene.

Rekao je i kako se životinje prevoze u 'klaonice s barbarskim metodama' koje su nezakonite u EU.