Nakon prijave Ministarstvu poljoprivrede nema zapreke za uzgoj kućnih ljubimaca ‘bez papira’

Bitno je zadovoljiti formu

Zakon i propisi o uzgoju kućnih ljubimaca nedorečeni su i neusklađeni, kaže nam jedan od uzgajivača kojem je i pravna problematika jako dobro poznata.

Kaže da formular za prijavu treba biti sastavljen temeljem važećeg propisa, u ovom slučaju Zakona. Zakon u članku 4. definira pojmove, a pasmina nije među tim pojmovima. Ako je zakonodavac htio staviti tu rubriku u formular, prethodno je trebao definirati značenje pojma. Tako da onaj tko prijavljuje uzgoj zna što treba upisati. Je li pasmina ono što fizički nalikuje nekoj skupini pasa, po procjeni posjednika psa ili uzgajivača, ili se pasmina dokazuje nekom ispravom? Ako se upisuje po odokativnoj procjeni i samovolji posjednika, rubrika nema smisao i njezino postojanje je nebitno. Ako se dokazuje ispravom, zakonodavac bi morao odrediti koja je to važeća isprava i tko ju ovlašteno izdaje. Da bi to propisao morao bi znati puno o svakoj pasmini, od povijesti nastanka, zemlje porijekla, a morao bi dobro poznavati i kinološku scenu.

Osposobljavanje od svega nekoliko sati puko je zadovoljavanje forme, jer nitko ne može tako naučiti uzgajati pse. Odgovorni uzgajivači svoje znanje temelje na dugogodišnjoj edukaciji uz mentorstvo iskusnijih uzgajivača. Novi Pravilnik o uzgoju treba biti gotov u listopadu 2019., dvije godine nakon stupanja na snagu Zakona. Za to vrijeme vrijedi stari, koji je pojedinim odredbama u koliziji sa Zakonom. Pravilnik propisuje kojom dinamikom i koliko legala smije imati rasplodna ženka, što je u redu. No, tko to kontrolira? Kod uzgajivača koji su registrirani samo u Ministarstvu nitko. Podatke o tome koja je kuja oštenila i kad i koliko je legala imala daje vlasnik. Na koji će način inspektor ili komunalni redar provjeriti te podatke, DNA analizom? Naravno da ne. Neće ih ni provjeravati, jer bitno je samo zadovoljiti formu. Uzgajivači registrirani u HKS-u imaju kontrolu pasminskih klubova kroz vođe uzgoja i u konačnici HKS-a. Vođe uzgoja ne samo da kontroliraju papire, nego i dva puta pregledavaju leglo. Tko će to i kako kontrolirati za Ministarstvo? Za pregled legla nemaju ni potrebno stručno znanje.

Ističe i da je najvažnije uvesti kontrolu porijekla pasa, kao što je to učinila Slovenija. Svaki novi vlasnik psa dužan je pri registraciji kod veterinara predati dokaz o porijeklu psa - ugovor o udomljavanju, ugovor o darovanju ili ugovor o kupoprodaji. Na taj bi se način najtočnije mogao ustanoviti broj pasa i mjesto odakle dolaze, u smislu tko su najveći proizvođači.

