Izraelski napad u Gazi, ubijeno 90 osoba: Netanyahu nije siguran da je vođa Hamasa ubijen

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u subotu da još uvijek nije jasno jesu li vojni zapovjednik Hamasa Mohammed Deif i još jedan viši zapovjednik ubijeni u subotu u izraelskom napadu u Gazi , dok su palestinske zdravstvene vlasti objavile da je 90 ljudi ubijeno, a oko 300 ranjeno u današnjem izraelskom napadu. Netanyahu je uz to obećao da će do kraja slijediti izraelske ratne ciljeve. „U svakom slučaju, doći ćemo do cijelog vodstva Hamasa“, rekao je izraelski premijer na konferenciji za novinare koju je prenosila televizija, dodajući da bi se izgledi za dogovor o povratku izraelskih talaca poboljšali povećanjem vojnog pritiska na Hamas.

Kratka konferencija za novinare sazvana je nakon što je izraelska vojska rekla da je izvela napad na temelju preciznih obavještajnih podataka, ciljajući na Deifa i višeg zapovjednika Hamasa Rafu Salama u gradu Khan Yunis. Palestinski zdravstveni dužnosnici rekli su da je u napadu ubijeno najmanje 90 Palestinaca, a da je u označenoj humanitarnoj zoni Al Mawasi ranjeno čak 300 ljudi, što je najveći broj poginulih u nekoliko tjedana. Zdravstvene vlasti u Gazi pod kontrolom palestinskog islamističkog pokreta Hamas priopćile su da je najmanje 300 ljudi ozlijeđeno u napadu u kojem su pogođeni šatori za raseljene osobe. Mnogi su teško ranjeni i prijeti im smrt, naveli su medicinski izvori u Pojasu Gaze. Izraelska vojska je rekla da je u napadu pogođen vojni kompleks, ali je rekla da ne može potvrditi broj žrtava.

VEZANI ČLANCI:

>>> FOTO Veliki prosvjedi u Izraelu, narod traži oslobađanje talaca i raspisivanje izbora