VIDEO Izraelska vojska napala iranske mete u Siriji, lansirani deseci projektila

Izraelski vojni zrakoplovi napali su u ponedjeljak u Siriji mete Qudsa, iranskih snaga i ogranka Revolucionarne garde, a nakon što su Sirijci uzvratili vatru, gađali su i obrambene raketne sustave sirijske vojske, objavila je izraelska vojska. Sirijski državni mediji citirali su sirijski vojni izvor koji je rekao da je Izrael pokrenuo "intenzivan napad uzastopnim valovima krstarećih raketa", no sirijska raketna obrana uništila je većinu "neprijateljskih meta".

Svjedoci u Damasku kažu kako su se čule glasne eksplozije na nebu gotovo sat vremena. Izraelska vojska izjavila je kako je gađala "vojne mete iranskog Qudsa u Siriji", uključujući i skladišta streljiva, lokaciju na međunarodnom aerodromu u Damasku, iransku obavještajnu lokaciju te iranski vojni kamp.

[video: 28971 / Izraelska vojska napala iranske mete u Siriji]

"Tijekom napada lansirani su deseci sirijskih projektila zemlja-zrak, unatoč jasnim upozorenjima da se trebaju izbjeći takvi sukobi. Kao odgovor ciljano je nekoliko obrambenih raketnih sustava sirijske vojske", stoji u priopćenju Izraelaca. Iranske snage Quds dio su Iranske revolucionarne garde kao njen inozemni ogranak za posebne operacije.

Napadi u ponedjeljak rano ujutro prate pogranične napade u nedjelju. Sirija kaže da je odbila napad izraelskih zračnih snaga. Izrael je naglasio kako je njihova vojska presrela projektil lansiran prema Golanskoj visoravni.

