Izrael službeno potvrdio: Ubijen i vojni zapovjednik Hamasa Mohamed Deif

Izraelska vojska objavila je da je ubijen vojni zapovjednik Hamasa, Mohamed Deif. IDF (Izraelske obrambene snage) objavljuju da su 13. srpnja 2024. borbeni zrakoplovi IDF-a izvršili napad na područje Kan Junisa, a nakon obavještajne procjene može se potvrditi da je Mohamed Deif eliminiran u napadu", rekla je vojska.

Izrael tvrdi da je Deif bio jedna od ključnih figura odgovorna za planiranje napada 7. listopada u južnom Izraelu, u kojem je poginulo 1.200 ljudi. Ova izjava dolazi nakon što su ubijeni politički lider Hamasa Ismail Haniyeh u Teheranu i visoki zapovjednik Hezbolaha Fuad Shukr u izraelskom zračnom napadu na Beirut. Izraelska vojska je u priopćenju navela da "nakon procjene obavještajnih podataka, može se potvrditi da je Mohamed Deif eliminiran" u napadu 13. srpnja.

Zdravstvene vlasti Hamasa u Gazi tvrdile su da je zračni napad tada usmrtio više od 90 osoba, ali su negirali da je Deif bio među poginulima. Mohamed Deif bio je vođa Izzedine al-Qassam brigada, vojnog krila Hamasa.

The IDF and the Shin Bet officially confirm this morning The elimination of Muhammad Deif pic.twitter.com/KHQNqQFGNX