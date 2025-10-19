Izrael pokrenuo novi napad na Gazu, javljaju izraelski mediji

Izraelska vojska pokrenula je napad na Gazu, dok se Izrael i palestinska militantna skupina Hamas međusobno okrivljuju zbog kršenja primirja postignutog uz posredovanje SAD-a radi okončanja rata u enklavi, izvijestili su u nedjelju izraelski mediji. Za sada nema komentara vojske ili Hamasa o tom napadu. Izraelski javni medij Kan izvijestio je da zračne snage napadaju Rafah na jugu Gaze. Većina medija opisala je napad kao zračni udar. Izraelska vojska u petak je objavila da je "nekoliko terorista" otvorilo vatru na vojnike u području Rafaha, ne ranivši ih. Vojska je kasnije objavila da je istog dana pogodila drugu skupinu "terorista" koji su se približavali trupama u Kan Junisu. Izraelska vojska nastavit će djelovati kako bi uklonila neposredne prijetnje, poručuje se. Izraelska vlada i Hamas već se danima međusobno optužuju za kršenje primirja, a Izrael je objavio da će granični prijelaz Rafah između Gaze i Egipta, koji se trebao otvoriti u ponedjeljak, ostati zatvoren do daljnjega.

Izrael i Hamas spore se oko povrata tijela umrlih talaca. Izrael tako zahtijeva da Hamas ispuni svoje obveze u predaji preostalih 28 tijela, a Hamas je vratio svih 20 živih talaca i 12 umrlih, ali je rekao da proces zahtijeva trud i posebnu opremu za vađenje trupala zakopanih pod ruševinama. Izrael je u nedjelju ujutro, javlja Associated Press, identificirao posmrtne ostatke dva taoca nakon što je Hamas prethodne noći predao njihova tijela Crvenom križu, a palestinska skupina izjavila je da su započeli razgovori o pokretanju druge faze pregovora o prekidu vatre. Ured premijera Benjamina Netanyahua priopćio je da tijela pripadaju Ronenu Engelu, ocu troje djece iz kibuca Nir Oz, i Sonthayi Oakkharasriju, tajlandskom poljoprivrednom radniku ubijenom u kibucu Be'eri.

Vjeruje se da su obojica ubijeni tijekom napada 7. listopada, a njihova su tijela odvezena u Gazu. Engelova supruga Karina i dvoje od njegove troje djece oteti su i pušteni u sklopu primirja u studenome 2023. U međuvremenu, Izrael je zaprijetio da će granični prijelaz Rafah između Gaze i Egipta držati zatvorenim "do daljnjega". U izjavi Netanyahuova ureda navodi se da će ponovno otvaranje Rafaha ovisiti o tome kako Hamas ispunjava svoju ulogu u primirju i vraćanju posmrtnih ostataka svih 28 preminulih talaca. Hamas je predao posmrtne ostatke 13 tijela, od kojih je 12 identificirano kao taoci. Izrael je rekao da jedno od predanih tijela nije pripadalo taocu.