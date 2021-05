Izrael započeo kopneni i zračni napad na pojas Gaze

Izraelske obrambene snage objavile su kako su započele kopneni i zračni napad na pojas Gaze. Izraelske trupe ušle su u pojas Gaze u sklopu tekuće vojne operacije protiv palestinskog islamističkog pokreta Hamas, priopćila je izraelska vojska u petak.

"Izraelske zračne snage i kopnene trupe izvode napad u pojasu Gaze", kazao je glasnogovornik vojske Jonathan Conricus, potvrdivši da su izraelski vojnici ušli u palestinsku enklavu.

Suočena sa sve većom raketnom vatrom Hamasa i Islamskog džihada, izraelska vojska rasporedila je tenkove i druga oklopna vozila duž barijere koja odvaja Izrael od palestinske enklave iz koje se izraelska vojska jednostrano povukla 2005. godine.

"Spremni smo i nastavljamo se pripremati za različite scenarije", rekao je ranije glasnogovornik vojske, precizirajući da je kopnena invazija "jedan od scenarija".

Foto: REUTERS

Ministarstvo obrane dalo je zeleno svjetlo vojsci da mobilizira tisuće rezervista ako je potrebno.

- Rekao sam da ćemo naplatiti visoku cijenu od Hamasa i ostalih terorističkih organizacija - kazao je premijer Benjamin Netanyahu u izjavi objavljenoj vrlo brzo nakon početka napada.

- Ovo radimo i nastavit ćemo raditi sa snažnom silom. Posljednja riječ nije izrečena i ova operacija će se nastaviti toliko dugo dok ne obnovimo mir i sigurnost države Izrael.

Novinar Al Jazeera Safwat al-Kahlout javlja da čuju jako puno eksplozija, te sa samim početkom napada hitne službe su dobile veliki broj dojava. Međutim, nisu u mogućnosti doći od područja gdje se nalaze ranjeni jer su ceste oštećene u napadu.

Al-Kahlout kazao je da su stotine obitelji bile prisiljeno napustiti svoje domove i zatražiti zaklon u skloništima.

Veleposlanica SAD-a pri Ujedinjenim narodima Linda Thomas-Greenfield objavila je da će se Vijeće Sigurnosti UN-a naći u nedjelju kako bi 'raspravili situaciju u Izraelu i Gati'. Navela je i to da će SAD nastaviti aktivno sudjelovati u diplomaciji na najvišim razinama u pokušaju deskalacije napetosti.

The UN Security Council will meet to discuss the situation in Israel and Gaza on Sunday. The U.S. will continue to actively engage in diplomacy at the highest levels to try to de-escalate tensions.