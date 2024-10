Izrael bombardirao središte Bejruta. Stručnjakinja otkrila mogući problem: Utjecaj SAD-a na Netanyahua je oslabio

- *nastavlja se izraelska operacija u Libanonu

*u borbama poginulo više vojnika Izraela

*U Libanonu raseljeno 1,2 Libanonaca

Tijek događaja:

9:03 - FOTO Jutro nakon zračnih napada na Bejrut

8:58 - Sposobnost Bijele kuće da kontrolira izraelsku vojnu strategiju je "prilično ograničena", rekla je CNN-ov sigurnosna analitičarka za CNN, dok američki dužnosnici pozivaju na deeskalaciju rastućeg sukoba Izraela s Iranom i Hezbollahom u Libanonu. Juliette Kayyem, analitičarka za nacionalnu sigurnost, obavještajne poslove i terorizam, izjavila je za CNN da je teško predvidjeti odgovor Izraela u ovoj fazi, rekavši da je utjecaj Sjedinjenih Država na vojnu strategiju izraelskog premijera Benjamina Netanyahua oslabio od napada Hamasa na Izrael 19. 7. listopada.

"Sjedinjene Države podupiru Izrael u smislu oružja, ali njihova "sposobnost da kontrolira Izrael u smislu njegove vojne strategije pokazuje se prilično ograničenom", rekla je Kayyem i dodala: "Kontinuirani napadi Izraela u Gazi pokazuju da su izraelske vlasti zanemarile brige SAD-a o preprekama humanitarnoj pomoći" Upitna hoće li Izrael poslušati poruku američkog predsjednika Joea Bidena da se iranske nuklearne lokacije ne bi trebale gađati, Kayyem je istaknuo da je Izrael obećao pokrenuti "vrlo javan i snažan" odgovor na veliki raketni napad Irana i "drži svoje mogućnosti otvorenima".

“Nije da nema dovoljno potencijalnih meta. Neće biti samo nuklearno", rekla je Kayyem i nastavila: "Mogli biste krenuti prema naftnim poljima, mogli biste krenuti prema njihovim raketnim lokacijama, ali Izrael drži svoje opcije otvorenima - nada se da će izbjeći regionalni, izravni sukob između Irana i Izraela. Posljedice toga (su) nikome u ovoj fazi jednostavno nisu poznate.”

8:24 - VIDEO Izraelska vojska objavila video svojih postrojba

8:23 - VIDEO Bejrut ispunjen dimom nakon noćnih zračnih napada Izraela

8:09 - Jemenski pobunjenici Huti tvrde da su dronovima napali na područje Tel Aviva, navodi se u priopćenju objavljenom u četvrtak. Militantna skupina koju podupire Iran tvrdila je da je pogodila metu u izraelskom gradu, bez pružanja konkretnih informacija. Ranije je izraelska vojska rekla da je identificirala dvije bespilotne letjelice nakon što su se oglasile sirene upozorenja u obalnom gradu Bat Yamu, južno od Tel Aviva. Jednu su letjelicu presrele izraelske zračne snage iznad mora, a druga je pala na otvoreno područje, pri čemu nema izvješća o ozlijeđenima, rekla je vojska.

6:53 - Središnje vojno zapovjedništvo SAD-a podijelilo je video isječke dvaju razarača uključenih u obranu od iranskog raketnog napada na Izrael u utorak navečer. Naime, Iran je u utorak navečer ispalio oko 180' balističkih projektila na Izrael, što je njihov najveći vojni napad na njih.

The U.S. Sixth Fleet guided missile destroyers USS Cole (DDG 67) and USS Bulkeley (DDG 84) engaged multiple Iranian ballistic missiles in defense of Israel from the Eastern Mediterranean Sea, October 1, 2024. pic.twitter.com/phN9mMpXMT