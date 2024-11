Iznenadni ofenzivni val: Pobunjenici aktivirali autobombe i probile obranu Aleppa

U petak su pobunjeničke snage probile obranu Aleppa, drugog po veličini grada u Siriji, nakon što su detonirale dvije automobilske bombe, a uslijedili su sukobi s vladinim snagama na zapadnoj periferiji grada, izvijestio je Sirijski opservatorij za ljudska prava (SOHR) i borci na terenu. Svjedoci iz Aleppa izvijestili su da su stanovnici na rubovima grada bježali zbog raketiranja i pucnjave, javlja agencija AP.

Napad na Aleppo bio je dio iznenadnog ofenzivnog vala koji su pobunjenici započeli u srijedu, kada su tisuće boraca krenule u napad na sela i gradove u sjeverozapadnom dijelu Sirije. Ova iznenadna ofenziva donosi dodatnu nesigurnost u regiju koja je već pogođena ratovima u Gazi, Libanonu, te neizvjesnim ishodom sirijskog građanskog rata koji traje od 2011. godine.

Napad na Aleppo predstavlja prvi veći napad pobunjeničkih snaga na grad od 2016. godine, kada su poslije duge i teške vojne ofenzive vladine snage, uz podršku Rusije, Irana i njihovih saveznika, iz grada protjerale opoziciju. No, ovog puta, nisu zabilježeni veći otpori od strane vladinih snaga ili njihovih saveznika. Prema izvještajima, vladine snage su se povukle pred napredovanjem pobunjenika, a sami pobunjenici su na društvenim mrežama pozivali vladine vojnike na predaju.

Pobunjenička ofenziva uslijedila je u trenutku kada su Iranom povezane skupine, prije svega libanonski Hezbollah, koje podržavaju vladine snage u Siriji od 2015. godine, bile zaokupljene vlastitim sukobom u Libanonu i Gazi, a mirno primirje u njihovom sukobu s Izraelom stupilo je na snagu baš u srijedu, kada su pobunjenici objavili početak napada, javlja AP.

Prema izvještajima iz Turske, koja podržava sirijske opozicijske skupine, početni cilj napada bio je ograničen na ponovnu uspostavu granica zone deeskalacije, međutim, napad je eskalirao kako su se vladine snage povukle. Turska je također optužila sirijsku vladu da je narušila dogovor iz 2019. godine, koji je bio usmjeren na zamrzavanje linija sukoba između vladinih i opozicijskih snaga u sjeverozapadnom dijelu Sirije.

Tijekom ofenzive, pobunjeničke snage su, prema izvještajima, detonirale dvije automobilske bombe na zapadnoj periferiji Aleppa, dok su preuzele kontrolu nad Saraqebom, strateški smještenim gradom na raskrižju autocesta koje povezuju Aleppo s Damaskom i obalom. Sirijski državni mediji izvijestili su da su projektili pobunjenika pogodili studentske domove na Sveučilištu u Aleppu, ubivši četvero ljudi, uključujući dvoje studenata.

Novi napad izazvao je najveće sukobe u regiji od 2020. godine, kada su vladine snage preuzele područja koja su prethodno bila pod kontrolom opozicije. Prema podacima Sirijskog opservatorija za ljudska prava, u borbama koje su započele u srijedu, poginuli su deseci boraca s obje strane. Turski mediji izvijestili su da su pobunjenici ušli u sam centar Aleppa u petak, probivši obrambene linije vladinih snaga u četvrtima Hamdaniyya, New Aleppo i Zahra, te sada kontroliraju oko 70 lokacija u provincijama Aleppo i Idlib.

U međuvremenu, Iran je osudio napade, tvrdeći da se radi o planiranoj akciji koju su podržali Sjedinjene Američke Države i Izrael, dok je Hezbollah optužio američko-cionističke sile da stoje iza napada. Pobunjenici su, također, na društvenim mrežama objavili snimke na kojima koriste bespilotne letjelice, novorazvijeno oružje u njihovoj borbi.

Međunarodne humanitarne organizacije izvijestile su o velikom broju raseljenih osoba zbog sukoba, a mnoge usluge u regiji bile su obustavljene zbog sigurnosnih prijetnji. Pobunjeničke snage tvrde da će njihova ofenziva omogućiti povratak tisućama ljudi koji su bili prisiljeni napustiti svoja prebivališta zbog vladinih zračnih napada u posljednjim tjednima.

Rebel Fighters filmed at the Center of Aleppo in Northern Syria, as Hayat Tahir al-Sham (HTS) continues to Advance into the City without almost any Resistance from the Syrian Army or its Allies. pic.twitter.com/fkdx5m48hw