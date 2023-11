Iznenada preminuo Zlatko Šimić, novinar Jutarnjeg lista: 'Bio je legenda naše redakcije'

Novinar, urednik i vrstan reporter Jutarnjeg lista Zlatko Šimić jutros je iznenada preminuo u 57. godini života, izvijestili su u četvrtak iz Jutarnjeg lista. Zlatko Šimić rođen je u Požegi, a diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. U redakciji Jutarnjeg lista bio je od pokretanja tog lista 1998., a prije toga bio je novinar Vjesnika. Specijalnost su mu bile teme iz poljoprivrede, no bio je i vrstan reporter te autor dugogodišnje kolumne Deset pitanja u tjednom prilogu Magazin Jutarnjeg lista koji je neko vrijeme i uređivao. ''No, Zlatko Šimić bio je više od novinara i urednika, on je bio jedan od simbola Jutarnjeg lista u najboljim, ali i u teškim danima naših novina. Šime, kako smo ga zvali, bio je legenda naše redakcije: neopisivo duhovit čovjek koji nam je svojim lucidnim šalama, često i na granici crnog humora, uveseljavao dane. Ponekad mi se činilo da Šimu znaju svi: od čistačica i portira, konobara u obližnjim kafićima, prodavačica u dućanima, kumica na Trešnjevci i na Dolcu'', istaknuto je u Jutarnjem listu iz pera novinarke Tanje Rudež koja mu je posljednjih pet godina bila ''susjeda'' u redakciji jer su sjedili jedno pored drugoga.

"Stara, koga vraga već od jutra tako nabijaš po toj tastaturi. Pa nećeš dobiti Pulitzera. A neću ni ja", rekao mi jednom prilikom Zlatko. Proveli smo brojne sate družeći se s kolegama, najprije u kafiću Globus na staroj lokaciji redakcije Jutarnjeg, a zatim u Van Goghu: svi smo tada bili ne samo novinari nego smo i živjeli novinarstvo'', napisala je Rudež.