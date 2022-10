Izgorio hotel u Njemačkoj u kojem su bile ukrajinske izbjeglice: Sumnja se da je požar bio podmetnut?

U noći sa srijede na četvrtak u Blowatzu na sjeveroistoku Njemačke je izgorio hotel u kojem su bile smještene izbjeglice iz Ukrajine, a prije toga su se na zidu hotela pojavili kukasti križevi.

"Zaprepašten sam i ljut. Do sada ovdje nismo imali aktivnosti s desno-radikalnom pozadinom", rekao je gradonačelnik Blowaza Tino Schmidt.

On je rekao kako do sada nije bilo neprijateljstava prema izbjeglicama iz Ukrajine.

Požar se u srijedu navečer počeo širiti s pročelja zgrade, a do četvrtka ujutro zgrada hotela je u potpunosti izgorjela. Hotel je bio povijesna građevina prekrivena trstikom, što je karakteristično za sjever Europe.

U hotelu je do srijede navečer bilo smješteno 14 izbjeglica iz Ukrajine koje su na vrijeme evakuirane.

U ponedjeljak su socijalni radnici koji se brinu o izbjeglicama prijavili i da je netko na zid hotela nacrtao kukaste križeve. Policija istražuje moguću povezanost između ovog događaja i paljevine hotela.

Premijerka savezne pokrajine Mecklenburg-Prednje Pomorje Manuela Scweesig (Socijaldemokratska stranka Njemačke, SPD) trebala bi tijekom dana obići mjesto događaja.

Hotel for #Ukrainian #refugees burned down in #Germany. According to police, the fire that occurred on Thursday night is believed to be #arson. Earlier, #police visited the residential property, a hotel, over swastika graffiti on the entrance sign. #russian nazis are everywhere(( pic.twitter.com/OvebhacxWC