Izašao iz zatvora i odmah prekršio zabranu približavanja bivšoj izvanbračnoj supruzi. Pa je opet završio u zatvoru

Neki su ljudi naprosto nepopravljivi. Zaključak je to koji se može izvući iz ponašanja 42-godišnjaka kojeg se sumnjiči za nametljivo ponašanje i neizvršenje sudske odluke, zbog čega je ispitan na ODO Pula.

Sumnjiči ga se da je od 15. do 24. kolovoza 2021. u Labinu, odmah po izlasku iz zatvora, iako je znao da ima sigurnosnu mjeru zabrane približavanja, uznemiravanja i uhođenja bivše izvanbračne supruge, nastavio s takvim ponašanjem. Izvanbračnu suprugu je više puta zvao, nakon čega je ona blokirala njegove pozive. Kada je više nije mogao dobiti na mobitel, automobilom se dovezao do njezine kuće, a zatim ju je vozilom pratio do zgrade u kojoj radi.

Žena je bila prestrašena zbog svega toga pa je čak angažirala i pratnju jer se bojala da će joj nauditi. Tužiteljstvo je nakon ispitivanja od suca istrage Županijskog suda u Puli tražilo da se 42-godišnjaka pritvori, čemu je udovoljeno. Istražni zatvor mu je određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.

