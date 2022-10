Iz nabujale Save spašen migrant, prevrnuo mu se čamac

Policijski službenici Postaje granične policije Stara Gradiška, su jučer (14. listopada), u 11.35 sati, došli do saznanja da je na rijeci Savi kod Davora došlo do prevrtanja gumenog čamca zbog čega su dvije osobe pale u rijeku.



Odmah po dojavi policijski službenici su službenim plovilom u vrlo kratkom vremenu od svega pet minuta došli do mjesta prevrtanja čamca, izvještava PU brodsko-posavska.

Dolaskom su uočene dvije osobe afroazijskog podrijetla. Jedna osoba je izlazila iz rijeke na suprotnoj obali u Bosni i Hercegovini, dok se druga pridržavala za gumeni čamac te su ju izvukli iz rijeke, nakon čega je osoba zbrinuta.



Ovim činom policijski službenici su još jednom pokazali svoju humanost i hrabrost, obzirom da ovo nije prvi slučaj spašavanja migranata iz nabujale rijeke Save te su se i ovaj put iskazali kao profesionalci kojima je na prvome mjestu zaštita života i tijela građana. Na službenim stranicama ne piše što se dogodilo s migrantima nakon spašavanja.

