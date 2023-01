Zadivljujuć prizor nad Omišem: Iz Hrvatskih cesta objasnili zašto je jedan dio mosta viši od drugog

U tijeku je izgradnja mosta na kanjonu Cetine iznad Omiša. Projekt izgradnje mosta započeo je 2019. godine. Predviđena dužina mosta iznosit će 152 metra, uz po 30 metara "skrivenih" nosača u tunelima, a vrijednost cijelog projekta jest 180 milijuna kuna. Most bi trebao biti spojen do kraja siječnja, no trenutno izgleda kao da su se izvođači "promašili" za otprilike dva metra.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Da bi most bio završen, preostaje još zadnje "pogurivanje" sekcije mosta duge 12 metara, čime će prijelaz preko kanjona iznad Omiša biti spojen. No čak je i s veće udaljenosti očito da dijelovi mosta nisu vertikalno poravnati, stoga su iz Slobodne Dalmacije poslali upit Hrvatskim cestama da pojasne zašto dijelovi mosta nisu na istoj visini.

- Zbog promjenljive visine poprečnog presjeka mosta prilikom svakog potiskivanja konstrukcija se pomiče i visinski. Nakon posljednjeg potiskivanja obje strane će biti na istoj visini, tako da će se moći međusobno spojiti i cijela konstrukcija konačno fiksirati na ležajeve -odgovorili su iz HC-a.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u ožujku prošle godine je istaknuo da će kompletna dionica od Omiša do Solina biti gotova do kraja 2025. godine, što ćemo financirati bespovratnim sredstvima.

VIDEO Pogled na gradilište mosta preko Cetine na omiškoj obilaznici