Iz EU smo u osam godina povukli 68 milijardi kuna, a uplatili 28 milijardi

Kao da su Barceloni otkupili devet Pedrija. Toliko je milijardi eura, otkako je Hrvatska pristupila Europskoj uniji, iz europskog proračuna stiglo u Lijepu Našu. Za one kojima nogomet nije najvažnija sporedna stvar na svijetu i pojma nemaju tko je spomenuti 18-godišnji španjolski veznjak, reći ćemo da je u Hrvatsku iz EU “kapnulo” devet milijardi eura, odnosno 68,69 milijardi kuna.

Razdoblje je to od osam godina, podsjetit ćemo, a u istom je tom periodu Hrvatska u europsku blagajnu dostavila 28,25 milijardi kuna. Pokazuju barem tako podaci koji će se krajem ovog mjeseca iznijeti pred saborske zastupnike, a u kojima je Vlada sažela prvih šest mjeseci odnosa s Unijom u 2021., ali s malom retrospektivom do srpnja 2013. Gledamo li ovo prvo, u državni proračun RH od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. uplaćeno je 6,17 milijardi kuna, a iz Vlade su točno pobrojili i za što je sve novac pristigao.

Počeli su s programom Konkurentnost i kohezija, u sklopu kojeg je ukupno pokrenuto 329 postupaka dodjele bespovratnih sredstava vrijednosti 75,67 milijardi kuna, deset u prvoj polovici lanjske godine, vrijednih 1,67 milijardi kuna. Kojih deset?

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Bili su to “Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu”, projekt očuvanja koraljnog grebena i livada morske cvjetnice u NP-u Mljet, izrada Ecomanagera, odnosno “šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom”, razminiranje i zaštita šuma u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije, izgradnja obilaznice Apševaca i Lipovca sa sanacijom “opasnog mjesta na državnoj cesti D57”, nabava autobusa za javni gradski prijevoz, uvođenje “inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području Grada Splita”, podvožnjak u Mandićevoj u Osijeku, a dva se postupka odnose na potres, točnije obnovu obiteljskih kuća u vlasništvu RH te uklanjanje i izgradnju zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu RH.

U programu Učinkoviti ljudski potencijali u prvih šest mjeseci 2021. pokrenuto je pet postupaka dodjele bespovratnih sredstava vrijednosti 1,18 milijardi kuna, a odnosili su se oni na potpore za očuvanje radnih mjesta, poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva, sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe, osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama te na cjeloživotno učenje.

Dotaknut ćemo se još programa Ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. u sklopu kojeg je ukupno objavljeno 129 natječaja za dodjelu potpora vrijednosti 21.436,62 milijarde kuna, a u prvoj polovici 2021. njih deset, za dodjelu potpora od 963 milijuna kuna. Ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica, podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara te obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala neki su od njih.