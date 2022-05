Ivošević ekskluzivno nakon potvrde optužnice: 'Oko glave su mi letjele šake Kerumovih batinaša'

Bivši splitski dogradonačelnik, Bojan Ivošević, u srijedu je gostovao na Večernji TV-u gdje je dao prvi veliki intervju nakon što je protiv njega potvrđena optužnica zbog prijetnji novinarki Slobodne Dalmacije. U razgovoru s Petrom Maretić Žonjom osvrnuo se i na nove izbore, protukandidate te premijera Andreja Plenkovića.

Općinski sud u Splitu jučer je potvrdio optužnicu protiv vas zbog prijetnji novinarki Slobodne Dalmacije. Jeste li to očekivali? Kako komentirate cijelu situaciju?

To sam komentirao još prije nekoliko tjedana i ispričao se za svoje postupke. Očekivao sam da će optužnica biti potvrđena jer je takva naprosto sudska praksa i 99 posto prvostupanjskih optužnica bude potvrđeno. Na meni je sada da u sudskom postupku dokažem svoju nevinost što ću i učiniti.

DORH za vas traži godinu dana zatvora uvjetno...

Prije svega treba reći da se u medijima stalno vrti priča da sam ja optužen zbog one rečenice o "ispijanju krvi". To je netočno. To je uobičajena dalmatinska fraza, metafora, žargonski govor... Čak su i djelatnici Slobodne Dalmacije u svojim iskazima naveli da to nisu shvatili ozbiljno. Ono zbog čega se mene goni je navodni strah novinarki koje su kazale da bi im ja mogao otežati ili onemogućiti obavljanje njihovog posla. Mene se, ukratko, tereti jer sam rekao da više neću davati izjave ta taj list.

Mislite li da je primjereno da političar s pozicije moći i iz izvršne vlasti više puta zove novinare i neprimjereno komunicira jer je nezadovoljan medijskim tretmanom?

Ja sam se zbog toga ispričao. Žao mi je što je zbog toga došlo. Nisam takav čovjek niti sam političar koji bi ikad prijetio novinarima. Riječ je o nesmotrenoj komunikaciji na kojoj trebam raditi. Ja sam mlad i novi sam u politici, rekao bih da se još učim ovom zanatu. Međutim, važno je da sam ja urednici gradske rubrike i prilikom našeg razgovora kazao da ne mislim na nju osobno nego na uređivačku politiku tog medija.

Hoće li vam cijela ova situacija naštetiti u predizbornoj kampanji i utrci za novi mandat dogradonačelnika Splita na skorašnjim ponovljenim izborima?

Svjestan sam činjenice da će mi to spočitavati oporba. Međutim, ne vjerujem da će nam to donijeti štetu. Građani znaju tko smo i što smo napravili u proteklih deset mjeseci. U Splitu napokon vidimo demokratske procese na djelu. Javni natječaji više nisu samo misaone imenice već stvarnost, a koalicije i suradnje ne dogovaraju se uz hranu i piće u konobama nego na sjednicama Gradskog vijeća. Mislim da je pred građanima prilično jednostavan izbor. Ili će nas podržati u promjenama ili ćemo se svi skupa vratiti na staro, ono što je kočilo Split posljednjih 12 godina.

Kako gledate na tezu da Split zbog vas i vaše optužnice ide na nove izbore pošto vas je gradonačelnik Ivica Puljak zaštitio i nije vas se htio politički odreći. Neki političari kažu da će Split biti u političkoj blokadi najmanje šest mjeseci...

Splitska oporba predvođena HDZ-om i Željkom Kerumom stalno je tražila nove izbore. Ivica Puljak htio je izazvati još u prosincu nove izbore za Gradsko vijeće kako bi se riješila situacija u gradskom parlamentu sa sigurnom većinom. Tada oporba to nije htjela, kazivali su da treba otići i izvršna vlast. Sad kad smo mi dali ostavke ne odgovara im ni to...

Činjenica je da se na nove izbore ide pošto je Ivica Puljak izgubio većinu u Gradskom vijeću, a izgubio ju je nakon što je protiv vas podignuta optužnica. Dakle, da ste se vi povukli Split danas ne bi bio u blokadi i ne bi išao na nove izbore.

Mislim da nije bilo smisla da ja odstupam i onda u Banovini ostajem kao funkcioner ili nekakav savjetnik. To je samo drugačije pakiranje i varanje javnosti. To bi bilo ruganje s građanima. Mi nismo takvi.

A jeste li barem na trenutak razmišljali i o toj opciji?

Nisam. Da sam takvo nešto razmišljao ili pokušao napraviti odmah bi dao ostavku.

Vi i dalje tvrdite da ste nevini i da niste nikome prijetili?

Dokazat ću svoju nevinost. Ne bih previše komentirao predstojeći sudski postupak. To ćemo rješavati tamo gdje treba. Samo bih rekao da je u trenutku telefonskog razgovora mene i novinarke u prostoriji bilo četvero ljudi. Oni su svi kazali da prijetnji nije bilo.

Stalno ste ponavljali da je vaš problem zapravo uređivačka politika Slobodne Dalmacije. Što time želite reći?

Kad smo došli na vlast Slobodna Dalmacija dočekala nas je s nestvarnom ponudom. Nazvali su to "poslovno-tehnička" suradnja gdje bi oni pratili naš rad za oko pola milijuna kuna. Mi smo to, naravno, odbili. Smatramo da se mediji trebaju financirati transparentnim javnim natječajima kako zagovaraju HND i Gong. Mi smo to njima jasno rekli i za nas se ništa nije promijenilo. Nastavili smo funkcionirati i raditi kao inače, međutim građani su primijetili da se naglo promijenila njihova uređivačka politika. Dakle, mi samo nismo htjeli davati gradski novac da bi se o nama lijepo pisalo, a to je radio bivši gradonačelnik kada je silan novac ustupio jednoj medijskoj kući bez provedenog natječaja i bez javne nabave.

I vi ste zbog toga zvali novinarku i s njom neprimjereno komunicirali?

Ja sam zvao novinarku zbog skroz druge stvari, ali i ovo je bila tema. Zvao sam ju kao što sam zvao i druge. To mi je ostalo iz aktivističkih dana. I mene su novinari tada zvali u svako doba dana i ja sam uvijek bio dostupan. Pričali smo uvijek kao ljudi, kao prijatelji.

Kako napreduju komunikacijske radionice na koje ste krenuli o vlastitom trošku nakon incidenta?

Odradio sam ih već četiri. Naučio sam dosta. Poanta je u tome da treba razlučiti što je u komunikaciji dozvoljeno političarima, a što ne. Kao dogradonačelnik nisam smio komunicirati kao fizička osoba i služiti se riječima kojima se ljudi inače služe u razgovoru uz kavu. Naprimjer, naučio sam da kad netko laže da moram kazati "da ne govori istinu". Sada sam smiren, pazim na komunikaciju i prestao sam imati privatni odnos s novinarima. Zahvalim se i idem svojim putem, nema potrebe riskirati da se opet nešto krivo protumači.

Vi ste na sudu i sa Željkom Kerumom. Kazneno ste ga prijavili jer vam je rekao "da će iščupati gučak". U čemu je suštinska razlika u toj prijetnji i onoj o "ispijanju krvi". Vi kažete da je vaš izričaj dio dalmatinskog žargona. Zar po istoj logici onda nije i Kerumov?

Nije. Ja sam s 23 godine prosvjedovao za oslobođenje Matejuške koju su za vrijeme nogometnog prvenstva sumnjivo dobili na korištenje Kerumovi ljudi. Imao sam blizak susret s njegovim batinašima. Kad to doživite onda i shvatite ozbiljno što je htio reći kad mi je zaprijetio čupanjem gučka. Šake njegovih batinaša u mladosti su mi letjele oko glave.

Potvrđivanje vaše optužnice jučer je komentirao i kandidat SDP-a za gradonačelnik Splita Davor Matijević. On je kazao da za vas očito vrijede neka druga pravila, jer da niste bliski bračnom paru Puljak da bi oni zbog takvog ponašanja danima moralizirali u medijima i tražili ostavke...

Kako komentirati čovjeka zbog kojeg je i pukla naša programska suradnja. Izlaskom SDP-a iz koalicije prestali smo imati većinu? SDP, HDZ i HGS mogli su blokirati svaki naš projekt i srušiti proračun. A proračun je prošao samo zato jer su se bojali novih izbora. Matijević predstavlja jednu staru politiku koja znači trgovinu i kalkulacije. Osim toga on je sam u medijima izjavio da politička koalicija podrazumijeva dobivanje pročelničkih i direktorskih mjesta u gradskim tvrtkama. Nadam se da će on postati prošlost grada Splita.

Matijević je svojevremeno kazivao da je bračnom paru Puljak Split samo odskočna daska za Pantovčak i Banske dvore...

Ne razumijem tu izjavu pošto Marijana Puljak već jest saborska zastupnica. S druge strane razumijem da Matijevića boli činjenica što nikad nije uspio postati šef lokalnog SDP-a dok je Ivica Puljak predsjednik stranke Centar na nacionalnoj razini.

Mislite li da HDZ-ov nestranački kandidat Zoran Đogaš može poremetiti vaše planove za ponovnim osvajanjem vlasti u Splitu?

Ja nisam mogao ni sanjati da će HDZ našoj vlasti koja je postala sinonim za uvođenje reda i transparentnosti suprotstaviti bespravnog graditelja u zoni kulturnog dobra što predstavlja ozbiljno kazneno djelo. Mediji su otkrili da je u splitskom Varošu u prošlosti više puta bespravno gradio čak i nakon izlaska inspekcije na teren. HDZ-ov poraz je što nisu imali svog kandidata za drugi najveći hrvatski grad i što gradu ne mogu zbog svog kadrovskog deficita ponuditi adekvatnu ideju. Suludo je govoriti da je Đogaš nezavisni kandidat. Ne, nije. Javnost treba znati da je njega angažirao HDZ, da će sutra u Gradskom vijeću ovisiti o HDZ-ovcima i da sve što će htjeti napraviti trebati prvo usuglasiti s HDZ-om.

Očekujete li medijsko upletanje premijera Andreja Plenkovića u splitske izbore?

Dovoljno je kazati da je više puta posjetio Split otkako HDZ ima novog kandidata nego u 10 mjeseci otkako smo mi bili na vlasti. Došao je samo jednom i to protokolarno. Stalno je izbjegavao Split što je bilo porazno. Ostavljao je dojam da želi ići samo tamo gdje njegova stranka vlada, a tako se premijer svih građana ne smije ponašati.