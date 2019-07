Ivana Belec imenovana u DIP; SDP će od Ustavnog suda tražiti poništenje

Hrvatski sabor danas je sa 77 glasova za i 18 protiv izabrao Ivanu Belec u Državno izborno povjerenstvo, a SDP-ov Arsen Bauk najavio je da će Ustavnom sudu uputiti zahtjev da se poništi ovaj izbor. Naime, još u travnju je HDU predložio Belec na prazno mjesto u DIP-u, nakon čega je oporba prosvjedovala da nema pravo na to, jer zakon propisuje kako Sabor imenuje šest članova DIP-a, te da od toga tri imenuju vladajući, a tri oporba.

Prema računici SDP-a, trenutno u DIP-u vlada omjer tri naprama dva u korist vladajućih, a ovim imenovanjem vladajući su predložili i četvrtog člana na kojeg nemaju pravo. Na koncu je glasovanje odgođeno kako kampanju za europske izbore, kako je to tada tvrdio HDZ, ne opterete politikantskim prepucavanjima. Ti izbori su prošli prije mjesec i pol, ali vladajući su očito odlučili pričekati zadnji dan s ovim glasovanjem.

- Ovo je još jedan pokušaj da se neovisno tijelo dovede u ovisnost vladajuće većine, iako je već sada tako – prigovorio je Arsen Bauk. GLAS-ova Anka Mrak Taritaš vladajućima je poručila da ne prave cirkus od demokracije u Saboru.

- Imate dovoljno ruku da mijenjate zakon, nemojte ovo raditi. Bila je mudra odluka kada ste čekali da prođu europski izbori, pričekajte da prođu i predsjednički izbori – pozvala ih je Mrak Taritaš.

HDZ-ov Branko Bačić pak tvrdi kako se ovim prijedlogom izjednačava odnos članova u DIP-u između onih koje je predložila vladajuća većina i onih koje je predložila oporba.

- Podržavamo da SDP uputi svoj zahtjev Ustavnom sudu, baš me zanima što će reći – rekao je Bačić. Podsjetimo, do različitih tumačenja očito dolazi zbog promijenjenih odnosa među strankama, pa HSS koji je nekad bio partner HDZ-a sada stoji uz ljevicu, a HNS koji je bio partner SDP-a sada stoji uz HDZ, no bitno je naglasiti kako zakon ne govori o strankama nego o vladajućima i oporbi.

Godine 2015. birani su svi članovi osim jednog kojemu mandat istječe ove godine, i tada je, kako je i zabilježeno u službenoj odluci Odbora za izbor i imenovanja 25. veljače 2015. godine, HDZ predložio troje svojih kandidata (potpredsjednicu Anu Lovrin te članove Emila Tomljenovića i Josipa Vreska), a SDP samo dvoje (potpredsjednicu Vesnu Fabijančić Križanić i člana Slavena Hojskog).

Tom logikom člana kojeg se sada bira treba predložiti oporba, a ne HDZ, drži oporba, no u HDZ-u kažu kako Josip Vresk nije bio njihov prijedlog, nego HSS-a, koji je tada bio njihov partner, a sada je u oporbi.

HSS-ov Krešo Beljak pak tvrdi kako Vresk nije bio prijedlog HSS-a, a demantira ga HDS-ov Branko Hrg koji je te 2015. bio predsjednik HSS-a.

- Ja sam tada bio jedini zastupnik HSS-a u Saboru i dio većine s HDZ-om, oni su me konzultirali i Vresk je bio zajednički kandidat HDZ-a i HSS-a, budući da ja kao jedini zastupnik nisam imao pravo predložiti kandidata – tvrdi Hrg. Unatoč protivljenju oporbe, većina je ipak imenovala Ivanu Belec.