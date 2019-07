Bauk: Novi ministar uprave je, rekao bih, Karlo Ressler broj 2

Premijer bi trebao sebe promijeniti prilikom rekonstrukcije Vlade, komentirao je danas predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk dodavši kako još nije jasno tko od ministara će biti zahvaćen premijerovom ambicioznom rekonstrukcijom.

- Što se tiče budućeg ministra uprave Ivana Malenice, konzultirao sam se malo s Google-om. Očito se radi o mladoj osobi, rekao bih Karlo Ressler broj 2, ali ne znači da ga zbog toga treba diskreditirati unaprijed, vidjet ćemo što može napraviti. U ovakvoj Vladi i s ovakvom parlamentarnom većinom ne može puno, ali neka se trudi – kaže Bauk. Novi ministri trebali bi biti imenovani na izvanrednoj sjednici Sabora nekad idućih tjedana, a to, prisjeća se Bauk, ne bi bilo prvi put.

- Mislim da je bila i 2002. godine. Mi ćemo doći, izraziti stav o Vladi i premijeru i članovima Vlade, na odborima ćemo raspravljati o predloženim rješenjima. To nije nešto na što mi možemo utjecati. Parlamentarna većina će to provesti kako misli da treba, a mi ćemo ukazivati na ono što mislimo da treba – nastavlja Bauk. Očekuje da će, osim ministra uprave i ministrice vanjskih poslova, rekonstrukcija zahvatiti onako kako je premijer rekao da "ne želi bilo kakve insinuacije i aluzije na stvari koje bi bile nepravilne".

- Očekujem da će se to poklapati s onim što je već bilo rečeno u jednom ispitivanju javnog mnijenja koji bi ministri trebali otići jer se mišljenje građana u pravilu poklapa s medijskom prisutnošću po takozvanim neprimjerenim stvarima upravo tih članova Vlade. Bilo bi nelogično da premijer to najavi, a onda smijeni ove koje uopće ne spominje, a ove koji su u medijima po lošemu ostavi. Ali, ako bi se baš striktno držao toga da ne želi da bilo kakve aluzije utječu na rad Vlade, trebao bi sebe promijeniti jer je postupkom oko predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa prvo na sebe stavio aluziju na neke nepravilnosti i ne želi da se to riješi, da Povjerenstvo ne radi, a mi nikako da uspijemo to staviti na dnevni red bilo Odbora, bilo Sabora – zaključuje.

Upitan je li normalno da jedan ministar ostavku daje pred HDZ-om, a da premijer imenuje njegovog nasljednika na cesti ispred Banskih dvora, Bauk je uzvratio kako su valjda "pod najavom otvorenosti i transparentnosti do sada došli do davanja izjava na otvorenom".

- Ovo je na neki način simbolično davanje izjava na cesti pa možda se za godinu dana nađu simbolično rečeno na cesti. To ćemo vidjeti - ironičan je Bauk.