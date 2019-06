Istražuju se i prodaja PSG-a, veze s Airbusom, dovođenje Neymara...

Odvjetnik Michela Platinija William Bourdon promptno je pokušao sanirati štetu za svojeg klijenta navodeći jučer kako zapravo nije uhićen, već tek priveden na ispitivanje.

Međutim, to nimalo ne umanjuje ozbiljnost situacije u kojoj se sada nalazi. Ubrzo su počeli izlaziti detalji o mogućoj Platinijevoj odgovornosti, odnosno slojevitosti odnosa tog velikog francuskog igrača, bivšeg francuskog predsjednika Sarkozyja i Katara. Dakle, iako istrage oko eventualne korupcije u dodjeli SP-a 2022. toj zemlji Bliskog istoka nisu urodile optužnicama, svejedno su uzročno-posljedične veze prilično uočljive.

Ručak sa Sarkozyjem

Francuski Le parquet national financier koji istražuje moguća kaznena djela iz područja financija Platinija i događaje oko dodjele organizacije SP-a 2022 bavi se od 2017. Michel Platini bio je jedan od 22 člana koji su o tome odlučivali. Ono što posebno zanima francuske istražitelje jest sada već famozni ručak tadašnjeg francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozyja i Platinija koji se dogodio devet dana prije odlučnog glasovanja.

Kako ispada, u Sarkozyjevu su društvu bili sadašnji katarski emir Tamim al-Thani te premijer šeik Hamad bin Jassim. Platini je naznačio kako mu je bilo jasno da je Sarkozyjeva namjera bila navesti Katarce da preuzmu njegov omiljeni klub PSG, a zauzvrat će Sarkozy osigurati Platinijev glas i utjecaj. No britanski Guardian također navodi kako im je Platini rekao da je već ranije odlučio da će glasati za Katar. I tu je spor jer Sepp Blatter tvrdi da su on i predsjednik Uefe imali džentlmenski dogovor kako će se “navijati” za Sjedinjene Države.

Šest mjeseci nakon glasanja katarski fond Qatar Sports Investments doista je preuzeo PSG koji odjednom prestaje biti u financijskim teškoćama. Toliko da su sada mogli kupiti nogometaše poput Neymara i Kyliana Mbappéa.

Katarska televizijska produkcija beIN kupila je odmah i televizijska prava na francusku nogometnu ligu Ligue 1 te ih drži i sada. U tome je jako zanimljiva činjenica da je predsjednik Qatar Sports Investmentsa, PSG-a i beIN-a jedan te isti čovjek Nasser al-Khelaifi.

Izigrali Tursku

Digresije radi spomenimo da je u takvom kontekstu bombastična kupnja Neymara za 200 milijuna eura imala smisla jer taj uloženi novac nekako treba i vratiti.

Već 2011. Airbus zaključuje prodaju čak 50 zrakoplova Qatar Airwaysu. U jednoj od tema Platinijeva razgovora s istražiteljima možda leži i odgovor na pitanje što je on sam uopće imao od toga – organizaciju Europskog prvenstva u nogometu 2016. u Francuskoj. Iako je favorit za organizaciju prvenstva bila Turska, ipak je prvenstvo dobila Francuska što je bilo iznenađenje. Bila bi to kruna Platinijeve karijere u sportskom menadžmentu. Bila bi, da 2015. i on i Sepp Blatter nisu odstranjeni iz nogometa.