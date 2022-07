Istarski vatrogasci upozorili građane: 'Dim se proširio, nemojte izlaziti nepotrebno van'

Zbog velikog požara koji bjesni u susjednoj Sloveniji i Italiji umaški i porečki vatrogasci su na svojim mrežnim stranicama pozvali građane, a posebno kronične i plućne bolesnike te starije sugrađane da se strpe i ne izlaze nepotrebno van ako to zaista nije nužno.

"S obzirom na to da je od sinoć gotovo čitavo područje Bujštine prekriveno dimom koji je uzrokovao požar u Sloveniji i Italiji, molimo naše sugrađane posebno one koji imaju problema s disanjem, astmatičare, kronične bolesnike i starije sugrađane da se ne izlažu nepotrebno te se pokušaju strpjeti i ne izlaziti ako to zaista nije nužno", poručuju iz javnih vatrogasnih postrojbi Umaga i Poreča.

Naglašavaju kako je zrak prilično zagađen te bi uz ove temperature mogao uzrokovat respiratorne smetnje.

Naveli su da stručnjaci preporučuju, osobito osjetljivim skupinama (djeci, trudnicama, osobama starije životne dobi, oboljelim od kroničnih bolesti dišnog i srčano-krvožilnog sustava, pušačima te osobama oslabljenog imuniteta) da smanje fizičke aktivnostima na otvorenome, a to se preporučuje i zbog trenutno vrlo visokih temperatura i pojačanog indeksa UV-zračenja.

Požar u Sloveniji i Italiji uzrok je velikoj količini dima koji se proširio i do Poreštine.

"Molimo naše sugrađane, posebno starije i bolesne da se strpe i ne izlaze ako nije nužno. Pozivamo građane na dodatan oprez te da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu sigurnosti", poručili su porečki vatrogasci te podsjetili građane na zabranu spaljivanja, korištenje roštilja u prirodi te bacanje opušaka kao i bilo kakvo drugo neodgovorno ponašanje koje može biti uzročnikom požara.

>> VIDEO Čekićem i dlijetom uklonili vanjski dio zida i spasili goluba zarobljenog u dimnjaku puna tri dana!