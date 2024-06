Dan nakon napada u Beogradu: Oglasio se otac napadača, otkrio detalje o sinu

Napadač na srpskog policajca, koji je osiguravao izraelsko veleposlanstvo u Beogradu, je konvertit koji je uzeo ime Salahudin, objavio je u subotu ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić. "Utvrđeno je da je osoba koja je izvršila teroristički napad Miloš Žujović (25), vjerskog imena Salahudin, konvertit iz Mladenovca, koji je otišao živjeti u Novi Pazar", rekao je Dačić. Napadač je u subotu oko 11 sati iz samostrela pogodio u vrat pripadnika žandarmerije koji je osiguravao izraelsko veleposlanstvo u Beogradu. Muškarac je više puta prilazio policajcu pitajući ga gdje je muzej i slično, a zatim se vratio, otvorio vrata kućice, iz vrećice izvadio samostrel i ranio policajca, koji je ispalio nekoliko hitaca i napadač je pola sata kasnije umro. Ranjeni policajac operiran je i izvan je životne opasnosti.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je došlo do "pokušaja terorističkog napada u blizini izraelskog veleposlanstva u Beogradu". "Veleposlanstvo je zatvoreno i niti jedan zaposlenik veleposlanstva nije ozlijeđen. Okolnosti slučaja se istražuju", stoji u priopćenju.

Dačić je dodao da će policija provesti pretrese na više lokacija. "Sve naše snage na najvišem su stupnju pripravnosti", izjavio je ministar Dačić. Dačić je ranije rekao da postoje indicije da je napad povezan s vehabijskom pokretom. Godine 2009. srbijanski sud osudio je četvoricu muslimana, sljedbenika sunitske vehabijske sekte, na zatvorsku kaznu zbog planiranja napada na nogometni stadion u Novom Pazaru, glavnom gradu južne srbijanske regije Sandžak, gdje su većina stanovništva umjereni muslimani.

Zoran Žujović, otac Miloša Žujovića, kazao je kako je njegov sin išao na natjecanja iz povijesti, čitao Bibliju i Kuran... "Sekta ga uhvatila i to je to", kaže otac te dodaje kako su supruga i on pokušali izvući sina, ali je on pobjegao od njih: "Mi smo se borili koliko smo mogli, ali spasa nije bilo".

Prema njegovim riječima, na njegovog sina je "puno toga utjecalo". Istaknuo je i kako Miloš ima jednog sina te kako bi njegova supruga krajem godine trebala roditi drugo dijete. Otac napadača svima se ispričao te poželio što brži oporavak ranjenom policajcu, navodi Blic.