Ispovijest majke koju je prevarila vlastita kći: Tri godine smo na sudu, oni su meni dušu iščupali

Šokantnu ispovijest 85-godišnje Splićanke koja se s kćeri već tri godine bori na sudu za vlastiti stan donosi Provjereno. Naime, slaba, nemoćna i jedva pokretna, još 2018. godine sklopila je s kćeri ugovor o doživotnom uzdržavanju u zamjenu za potpunu brigu o njoj. No, kako navodi, kćer koja živi vrata do njezinih, ne brine se o njoj, a stana se ne želi odreći. 85-godišnja Filipina bi prodajom stana mogla platiti privatan dom u kojem bi imala svu potrebnu brigu i skrb, no zbog potpisanog ugovora, stan više ne može prodati.

''Ja nisam nikad ni u snu sanjala da će se meni ovo dogoditi, da ćemo mi tri godine voditi rat, čak sudski i da mi nećemo imati odnose, ja sam sve mogla zamisliti i smrt, i bolest, i starost i sve, sve, sve, potrese…ne mogu se ni sad s tim pomiriti i zato su meni odbrojeni dani, meni su odbrojeni dani, ne samo fizički zbog moje dijagnoze, nego duša, oni su meni dušu iščupali!'', govori Filipina.

Nastavak je ovo priče koju je Provjereno otvorilo prije dva tjedna oko spornih ugovora u kojima stariji bivaju prevareni. Donose i nastavak slučaja Đuke Katrića iz okolice Zagreba, starije osobe koja je neznajući što potpisuje, ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju ostala bez imovine. Nakon prijave, inspekcija je utvrdila propuste i nepravilnosti u radu Ureda za socijalnu skrb, a i sam ministar pravosuđa, Ivan Malenica, priznaje kako sustav ne funkcionira jer je ugovore o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju gotovo nemoguće raskinuti.

