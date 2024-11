Isplivala još jedna 'riba sudnjeg dana': Neki vjeruju da to znači dolazak katastrofe

Na plažu Grandview u Kaliforniji isplivala je još jedna riba veslo, poznata i kao "riba sudnjeg dana". Institut za oceanografiju Scripps objavio je fotografiju ribe te istaknuo kako je ona dugačka oko tri metra. "Kao i kod prethodne ribe vesla, ovaj primjerak i uzorci uzeti iz njega moći će nam reći mnogo o biologiji, anatomiji, genomici i životnoj povijesti riba vesla", istaknuo je Institut.

U kolovozu je Institut objavio kako su kajakaši i ronioci naišli na rijetku ribu u uvali La Jolla, također u Kaliforniji. Ta je riba bila duga oko 360 centimetara. "Da vam damo ideju koliko je ovo rijedak susret, samo 20 riba vesla isplivalo je u Kaliforniju od 1901. godine", istaknuo je tada Institut.

Look what decided to make another appearance! 🌊 Last week, another #oarfish washed up on Grandview Beach in Encinitas and was spotted by Scripps Oceanography PhD candidate Alison Laferriere. This cool creature measures roughly 9 to 10 feet long. pic.twitter.com/gJjc9BBLwc

🌊 Last weekend, some lucky kayakers and snorkelers came across a rare deep-sea dwelling fish in La Jolla Cove. The seagoers spotted a 12-foot #oarfish and to give you an idea of how rare this encounter is, only 20 oarfish have washed up in California since 1901! pic.twitter.com/fDL3AWPOFq