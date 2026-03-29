Trumpova poruka podigla alarm. Sprema li kopnenu akciju? Iran mu uzvratio prijetnjom: 'Spalit ćemo ih'

Marc Thiessen, kolumnist vanjske politike u Washington Postu, iznio je argument za slanje Trumpovih trupa u Iran radi prikupljanja urana tijekom gostovanja u emisiji Marka Levina na Foxu u subotu navečer. Voditelj Fox Newsa zauzeo se za to da predsjednik Donald Trump pošalje "specijalizirane" postrojbe u Iran samo nekoliko sati nakon što je Trump preporučio svima da prate njegov program. Levin je rekao da u posljednje vrijeme često sluša rasprave o "čizmama na terenu" u Iranu i tvrdnje da bi to bilo protivno onome što je Trump govorio tijekom predsjedničke kampanje 2024. godine. No, Levin tvrdi da mu to ne zvuči poznato, dodajući: "Ne sjećam se da je to rekao u ijednom govoru tijekom kampanje". Zatim je u razgovoru s gostom iznio svoje argumente u prilog slanja američkih snaga u Iran, dok operacija Epic Fury ulazi u drugi mjesec. Trump je emisiju podržao objavom: "Pogledajte večeras intervju Marka Levina s briljantnim Marcom Thiessenom na Fox Newsu. Razgovarat će o važnosti snažnog udara na Iran, VRLO SNAŽNO!!!".

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf izjavio je da Sjedinjene Američke Države planiraju kopneni napad, unatoč tome što se javno predstavljaju kao zagovornici diplomacije i okončanja rata, prenosi The Times of Israel. "Neprijatelj javno šalje poruke o pregovorima i dijalogu, dok potajno planira kopneni napad", rekao je Ghalibaf u izjavi koju je prenijela državna novinska agencija IRNA. "Naši ljudi čekaju dolazak američkih vojnika na tlo kako bi ih spalili i jednom zauvijek kaznili njihove regionalne saveznike", dodao je. Izrael je navodno uklonio Ghalibafa s popisa potencijalnih meta. Prema izvješćima, riječ je o "ključnom čovjeku" s kojim je američki predsjednik prošlog tjedna navodno neizravno pregovarao o mogućem okončanju sukoba.

U jeku sve većih nagađanja o mogućem raspoređivanju američkih kopnenih snaga u Iranu, američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) jučer je objavilo da je amfibijski jurišni brod USS Tripoli stigao na Bliski istok. Brod je u regiju stigao u petak, objavio je CENTCOM na platformi X, istaknuvši da je riječ o zapovjednom brodu skupine od "oko 3.500" marinaca i mornara. Skupina također uključuje "transportne i borbene zrakoplove, kao i amfibijska jurišna i taktička sredstva", navodi se.