Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 71
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŠALJE VOJNIKE?

Trumpova poruka podigla alarm. Sprema li kopnenu akciju? Iran mu uzvratio prijetnjom: 'Spalit ćemo ih'

REUTERS
Autor
Lorena Posavec
29.03.2026.
u 12:17

U jeku sve većih nagađanja o mogućem raspoređivanju američkih kopnenih snaga u Iranu, američko Središnje zapovjedništvo jučer je objavilo da je amfibijski jurišni brod USS Tripoli stigao na Bliski istok

Marc Thiessen, kolumnist vanjske politike u Washington Postu, iznio je argument za slanje Trumpovih trupa u Iran radi prikupljanja urana tijekom gostovanja u emisiji Marka Levina na Foxu u subotu navečer. Voditelj Fox Newsa zauzeo se za to da predsjednik Donald Trump pošalje "specijalizirane" postrojbe u Iran samo nekoliko sati nakon što je Trump preporučio svima da prate njegov program. Levin je rekao da u posljednje vrijeme često sluša rasprave o "čizmama na terenu" u Iranu i tvrdnje da bi to bilo protivno onome što je Trump govorio tijekom predsjedničke kampanje 2024. godine. No, Levin tvrdi da mu to ne zvuči poznato, dodajući: "Ne sjećam se da je to rekao u ijednom govoru tijekom kampanje". Zatim je u razgovoru s gostom iznio svoje argumente u prilog slanja američkih snaga u Iran, dok operacija Epic Fury ulazi u drugi mjesec. Trump je emisiju podržao objavom: "Pogledajte večeras intervju Marka Levina s briljantnim Marcom Thiessenom na Fox Newsu. Razgovarat će o važnosti snažnog udara na Iran, VRLO SNAŽNO!!!". 

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf izjavio je da Sjedinjene Američke Države planiraju kopneni napad, unatoč tome što se javno predstavljaju kao zagovornici diplomacije i okončanja rata, prenosi The Times of Israel. "Neprijatelj javno šalje poruke o pregovorima i dijalogu, dok potajno planira kopneni napad", rekao je Ghalibaf u izjavi koju je prenijela državna novinska agencija IRNA. "Naši ljudi čekaju dolazak američkih vojnika na tlo kako bi ih spalili i jednom zauvijek kaznili njihove regionalne saveznike", dodao je. Izrael je navodno uklonio Ghalibafa s popisa potencijalnih meta. Prema izvješćima, riječ je o "ključnom čovjeku" s kojim je američki predsjednik prošlog tjedna navodno neizravno pregovarao o mogućem okončanju sukoba.

U jeku sve većih nagađanja o mogućem raspoređivanju američkih kopnenih snaga u Iranu, američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) jučer je objavilo da je amfibijski jurišni brod USS Tripoli stigao na Bliski istok. Brod je u regiju stigao u petak, objavio je CENTCOM na platformi X, istaknuvši da je riječ o zapovjednom brodu skupine od "oko 3.500" marinaca i mornara. Skupina također uključuje "transportne i borbene zrakoplove, kao i amfibijska jurišna i taktička sredstva", navodi se.

Ključne riječi
Iran SAD Donald Trump

Komentara 9

Pogledaj Sve
AL
alojzvodic
13:01 29.03.2026.

Zanimljivo je da su sva američka pojačanja raspoređena od strane CENTCOM-a u neposrednoj blizini Izraela. Oko 3500 američkih vojnika stiglo je na Bliski istok na brodu USS Tripoli, potvrdio je CENTCOM. Riječ je o pripadnicima 31. ekspedicijske jedinice marinaca, zajedno s borbenim zrakoplovima i amfibijskom opremom, što dodatno jača američku vojnu prisutnost u regiji. Paralelno s tim, najavljuje se slanje dodatnih vojnika iz 82. zračnodesantne divizije, čija bi destinacija također mogla biti Izrael. Iako se smatralo da bi te snage trebale biti korištene za napad na Irak (ne Iran) kao stratešku odrednicu, nove poveznice koje navode turski mediji ukazuju na to da će dio njih biti uključen u obranu Izraela s jasnim ciljem okupacije Sirije kao budućeg energetskog središta Bliskog istoka.

LU
Lukeruk
12:28 29.03.2026.

Iran je sila u prijetnjama, fakat dobro prijete, a i efikasni su, do sad su već uspjeli oštetit jedan američki zrakoplov i jedan brod

KI
Kontra indoktriniran
13:06 29.03.2026.

U ovom ratu na Bliskom istoku, Amerika se bez plana ljulja između trijumfalizma i panike dok Iran i dalje drži najvažnije karte. Razarači ljudskog postanka i njihov anti-civilizacijski gnjev na površinu će dovesti još neviđene frakcije, srušiti zastore i nemoguće učiniti vrlo izvjesnim. Ostaju pusti snovi i disekcija tvrdnji o američkoj ratnoj uspješnosti: Iran sve čvršće preuzima inicijativu i umjesto brzog mira traži poraz Washingtona. Trump je ispucao jeftine trikove, sad mu samo preostaje ući dublje u vlastitu zamku. Od ultimatuma do "pregovora" - rat nije slomio Teheran nego razotkrio granice američke (ne)moći. Dok bjesni rat oko Hormuza, Iran razmatra potez koji bi mogao pogoditi samu srž američke moći i otvoriti novo, opasnije poglavlje u sukobu. Najavili su scenarij za rušenje globalne dominacije: Iran, uz podršku svojih saveznika, stvarno želi zamijeniti petro-dolar petro-juanom ili nekom drugom valutom, SAD će morati, na zahtjev svojih neprijatelja, ići u totalni rat u kojem ga ne čeka samo Iran. U pripremi je resetiranje Reseta.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!