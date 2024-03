Seizmolog potvrdio: Ipak je treslo na području Zagreba, jedan potres zabilježen i jutros

Sinoć u večernjim satima zabilježena su dva potresa potvrdio je seizmolog Krešimir Kuk. "Zabilježena su dva potresa sinoć jačine 0,8 i 0,9. Potresi su bilo izrazito slabi, a osjetili su ih pojedinci u užem području i odmah su reagirali. Također, i danas ujutro je zabilježen jedan potres magnitude 0,8", rekao je Kuk za 24sata.

Podsjetimo, jučer su Zagrepčani javljali da su osjetili potres. Dojave o novom podrhtavanju došle su nešto poslije 22 sata, a brojni su komentirali kako su osjetili tutnjavu. Ipak, Euromediteranski seizmološki centar (EMSC) ni nakon 20-ak minuta nije potvrdio da je do potresa došlo, a nije se oglasila još ni Seizmološka služba.

Iz Seizmološkog centra danas su se ispravili i potvrdili kako su se na području Zagreba u posljednja 24 sata dogodila tri izrazito slaba potresa.

