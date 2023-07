Internet u Hrvatskoj svaki dan koristi 98 posto mladih, o ratu u Ukrajini doznali su na TikToku

Internet u Hrvatskoj, i to apsolutno svaki dan, koristi čak 98 posto mladih. Govorimo o onima između 16 i 29 godina jer njih obuhvaća istraživanje koje je proveo Eurostat, a koji je zaključio da je upravo Lijepa Naša iznad prosjeka EU jer u zemljama članicama 94 posto mladih svakodnevno koristi internet.

Podaci su to za lanjsku godinu, u kojoj se pokazalo i da promatrana skupina internet najčešće koristi za pristup društvenim mrežama. A u još jednoj kategoriji upravo se Hrvatska istaknula kao specifična zemlja, uz Grčku, a to je razlika između mlađe i starije populacije. Jer dok mladih 98 posto koristi internet, starijih od 29 godina na web se spaja 77 posto. Opet, naravno, govorimo o svakodnevnom korištenju neta, a zašto je tako, odnosno zbog čega je to specifično upravo za Hrvatsku, pitali smo komunikacijskog stručnjaka, suosnivača i direktora CTA komunikacija Petra Tantu. Kako nam je objasnio, pojava je to koja se dogodila u vrijeme pandemije, kad su naši stariji gotovo na silu digitalizirani.

Mobitel ostavljen po strani

– Uzet ću za primjer svoju baku. Kad je 2020. lupila korona, baka je rekla da bi ona pametni telefon jer susjede s početka i kraja ulice imaju WhatsApp grupu kojoj bi se i ona rado pridružila. E sad, mi koristimo mobitel tako da ga pogledamo tristo puta dnevno, imamo ga čak i spojenog na sat, a baka koristi pametni telefon isto kao što je koristila i onaj preklopni koji je imala dotad. Ako joj nije u blizini, jednostavno ga neće kontrolirati – objašnjava nam Petar Tanta pa iz rukava izvlači još jedan primjer. Simpatična baka opet je glavni lik.

– Ima i Netflix, gleda serije, ali opet, ona ih nekoliko pogleda poslije Dnevnika. I nije jedina koja tako koristi internet, to su vam nove tehnologije sa starim navikama – kaže nam Tanta pa dodaje da mnogi stariji kod kuće imaju internet, ali se njim ne služe. Za WhatsApp, primjerice, jednostavno pretpostavljaju da je to integralni dio mobitela, da funkcionira kao SMS i nemaju uopće predodžbu o tome da na svom mobitelu mogu i, primjerice, guglati.

– Koriste mobitel kao što su koristili stari telefon i tu vam je ta diskrepancija koju je Eurostat utvrdio postocima. S druge strane, i sociološka je to pojava, primjerice kad je nedavno bio popis stanovništva pa su pitali kućanstva imaju li internet, moja je baka rekla da nema, a naravno da ima – kaže Tanta. Pitamo ga i za mlade. Je li 98 posto mladih ljudi koji svakodnevno koriste internet dobar postotak?

Ne mogu funkcionirati

– Teško je dati jednoznačan odgovor. Predajem na fakultetu i prijašnje sam generacije znao pitati je li itko ovog mjeseca kupio novine. Ove sadašnje pitam je li ih itko u životu kupio, a ruke koje se jave mogu se izbrojiti na prste ruke. Pitao sam ih i nedavno znaju li za rat koji se događa u Europi, rekli su da znaju da je u Ukrajini, a kad sam ih pitao gdje su pročitali, rekli su da su vidjeli na TikToku.

Paradigma se u potpunosti promijenila i današnji mladi bez interneta na dnevnoj bazi gotovo da ne mogu funkcionirati, što i nije baš najbolje. S druge strane, nije sve ni tako sivo, nove se generacije puno brinu o mentalnom zdravlju, o negativnim konotacijama unutar digitalnog svijeta, ali oni su u prostorima koji nama možda i nisu još uvijek posve jasni – pojasnio nam je Tanta.