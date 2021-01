Interkontinentalna putovanja očekuju se tek nakon blagdana Duhova

Njemačka vlada ne računa s normalizacijom turističkog tržišta prije ljeta, rekao je predstavnik njemačkog ministarstva gospodarstva u ponedjeljak.

„Mislim će u sljedeća dva do tri mjeseca putovanja biti teško zamisliva“, rekao je povjerenik njemačke vlade za turizam Thomas Bareiss u razgovoru za njemačke medije.

On očekuje da će se turističko tržište početi oporavljati u drugom kvartalu te do ljeta u potpunosti oživjeti.

„Nakon praznika Duhova očekujemo poboljšanje situacije i potpuno oživljavanje turizma do ljeta“, rekao je Bareiss referirajući se na blagdan kojim se u kršćanskoj tradiciji završava uskrsno vrijeme, a koji ove godine pada krajem svibnja.

Na ljeto će, prema procjeni demokršćanskog političara, biti moguća turistička putovanja ne samo unutar Njemačke, nego i interkontinentalna putovanja.

„Ako u drugom kvartalu zaista uspijemo cijepiti većinu građana, imat ćemo relativno sigurnu situaciju što se putovanja tiče“, rekao je Bareiss.

On je još jednom potvrdio stajalište njemačke vlade po kojem ne bi trebalo biti razlika u tretmanu za one koji su se cijepili i one koji nisu.

„Naša je želja da svi budu tretirani jednako, bez obzira na to jesu li cijepljeni ili ne“, rekao je državni tajnik pri ministarstvu gospodarstva.