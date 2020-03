Inicijativa okupila 60 tisuća tvrtki, planiraju spasiti 250 tisuća radnih mjesta

Inicijativa Glas poduzetnika u petak je priopćila kako mjere koje predlaže mogu do kraja godine spasiti 250 tisuća radnih mjesta.

Tri ključna, ranije objavljena zahtjeva Inicijative za spas radnih mjesta i pokretanje gospodarskog oporavka, su oslobađanje plaćanja poreza na dohodak, doprinosa i prireza u trajanju 3+3 mjeseca; oslobađanje naplate komunalnih naknada, najma državnih i gradskih prostora, javnih površina te ostalih nameta gradova i općina također u trajanju 3+3; moratorij na otplatu kredita i leasinga bez naknada i kamata u trajanju 12 mjeseci.

"Ako Vlada u potpunosti uvaži mjere inicijative Glas poduzetnika, do kraja godine otkaze bi moglo dobiti 150 tisuća ljudi, što je 250 tisuća manje u odnosu na najgori ishod prema kojem se u ovom trenutku ide", kaže se u priopćenju Inicijative.

Na čelu s ekonomskim i političkim analitičarom Vukom Vukovićem, Glas poduzetnika izradio je projekciju tri moguća scenarija koja očekuju hrvatske poduzetnike.

U najgorem bi do kraja godine otkaz moglo dobiti gotovo 405 tisuća ljudi, a u 2021. bez posla bi moglo ostati još 160 tisuća. Uzmu li se u obzir trenutne brojke, broj nezaposlenih bi sljedeće godine mogao doći do 700 tisuća, što je više od polovice trenutno zaposlenih.

U drugom scenariju, koji slijedi Vladine mjere, 290 tisuća ljudi do kraja 2020. te dodanih 120 tisuća moglo bi se suočiti s gubitkom radnog mjesta. Ako se to dogodi, ukupan broj nezaposlenih u 2021. penje se na 550 tisuća, procjene su Inicijative.

"Procjena je to na temelju negativne reakcije većine tvrtki na predložene mjere odgode, koje nikome ne donose sigurnost u planiranju poslovne 2020. ni 2021. Ipak dio tvrtki neće imati izbora i morat će uzimati kredite, no u svakom slučaju morat će reagirati s otpuštanjima koja su u ovom trenutku neizbježna", govore iz inicijative i dodaju kako Vladin scenarij dovodi do snažnog rasta deficita proračuna.

Procjenjuju da bi deficit proračuna u 2020. mogao u tom slučaju iznositi gotovo 39 milijardi kuna ili gotovo 10 posto BDP-a, a u 2021. iznosio bi 27 milijardi ili 6,8 posto BDP-a.

U trećem scenariju, u kojemu bi Vlada u potpunosti prihvatila prijedloge Glasa poduzetnika, u toj Inicijativi tvrde da bi bez posla ove godine ostalo 150 tisuća ljudi i još 60 tisuća u 2021. godini. Nakon toga, prema projekcijama Inicijative, kreće znatno jači ekonomski oporavak jer je veliki broj tvrtki spašen od propasti.

Tvrde da bi u tom scenariju deficit proračuna u 2020. bio oko 25 milijardi kuna, odnosno do 6,4 posto BDP-a, a već 2021. smanjio bi se na tri milijarde kuna odnosno 0,8 posto BDP-a, i to zbog pretpostavke puno bržeg oporavka privatnog sektora.

Po podacima iz priopćenja, Inicijativa Glas poduzetnika do sada je okupila gotovo 60 tisuća tvrtki, obrta i njihovih zaposlenika te samozaposlenih.

Inicijativa je krenula nedavno iz redova malih i srednjih poduzetnika, a osim tvrtki i obrta te njihovih zaposlenih i samozaposlenih podržavaju je i, kako navode, i razna udruženja - Nezavisna udruga ugostitelja, Udruženje organizatora i realizatora događanja, Women in Adria, Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje (HURA), Hrvatska udruga nezavisnih izvoznika softvera (CISEx), MBA Croatia te Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju (CRO.AI).