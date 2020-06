'Industrijski preporod cijele Slavonije i Baranje moj je cilj! '

Kao nezavisni kandidat, gradonačelnik Belišća Dinko Burić na listi je HNS-a u IV. izbornoj jedinici. Iako su Slavonija i Baranja poljoprivredni kraj, njegov je cilj, kako ističe, industrijski preporod istoka Hrvatske.

Izlazite na izbore na listi HNS-a, zašto takav izbor?

A zašto ne takav izbor? Prije svega, na listi HNS-a izlazim kao neovisni kandidat i to je za mene iznimno važna činjenica. Nadalje, ne prihvaćam takvo etiketiranje bilo koje hrvatske političke stranke kao da bilo koja od njih ima ekskluzivno pravo na ljubav prema Hrvatskoj, umanjujući ili oduzimajući to pravo drugim političkim opcijama. Domoljublje se ne reklamira i ne politizira, ono se živi djelima. U svakoj političkoj stranci, pa tako i u HNS-u, za svakoga od nas postoje dobri i manje dobri pojedinci. Tako i za mene. Svjedočimo brojnim situacijama u kojima je Ivan Vrdoljak bez ikakvih uvjeta upotrijebio sav svoj politički kapital za pomoć Belišću, osobito našem gospodarstvu. S druge strane, Ivan Vrkić je kao predsjednik Urbane aglomeracije Osijek, najzaslužniji za činjenicu da su velika sredstva iz fondova EU postala dostupna ne samo gradu Osijeku, nego i manjim sredinama, poput gradova Valpova i Belišća te još 13 općina. To nikada nije stavljano "na sva zvona". Ivan Vrdoljak i Ivan Vrkić zavrijedili su moje poštovanje.

Jeste li postavljali nekakve uvjete HNS-u?

Niti sam ja postavljao uvjete HNS-u, niti HNS meni. Moja je jedina želja bila da na ovoj listi budem na posljednjem, 14. mjestu. Razlozi za to su jednostavni. S jedne strane, smatram kako ima puno pozitivne simbolike u tome da i na vrhu i na samom začelju jedne izborne liste budu dva gradonačelnika slavonskih gradova, k tome oba kao nestranački, neovisni kandidati. S druge strane, ja vjerujem u to da su naši građani već spoznali vrijednosti tzv. preferencijskog glasanja kojim im se daje mogućnost birati ne stranke nego osobe. Za mene je biti na posljednjem, 14. mjestu izborne liste, i izazov i dodatni motiv.

U Slavoniji će se voditi vjerojatno najteža izborna bitka. Kakva su vaša očekivanja?

Ovi će izbori, kao i velika većina svih prijašnjih, pružiti neizvjesnost u svim izbornim jedinicama, ne samo u Slavoniji i Baranji. No ja zaista iskreno vjerujem u uspjeh cijele naše izborne liste, kao i u svoj uspjeh kao kandidata. Jer vjerujem u to da će nas naši građani cijeniti i birati prema djelima, a ne prema riječima.

Uđete li u Sabor, što vaši sugrađani i Slavonci općenito mogu očekivati od vas?

Ja imam cilj! Industrijski preporod cijele Slavonije i Baranje moj je cilj! Nema razvoja Slavonije i Baranje bez ponovnog snažnog razvoja industrije! Mi imamo oranice, ali nama trebaju i tvornice, jer u njima je najveći broj radnih mjesta za naše mlade. Nije normalno da se industrija razvija u svim ostalim dijelovima Hrvatske, a nama se neprestano "prodaje priča" o Slavoniji i Baranji kao o "tvornici na otvorenom". Neka drugi temelje svoj razvoj gradnjom "tvornica na otvorenom" pa da vidimo kakvi će im rezultati i perspektiva biti! To je isto kao da nas uvjeravaju da je bolje stalno živjeti u šatorima "jer tako možemo uživati u ljepotama prirode".

Projekt "Slavonija, Baranja i Srijem" samo treba doraditi tako da strateški interes RH bude gradnja novih tvornica i otvaranje novih radnih mjesta u Slavoniji i Baranji! Industrijski preporod Slavonije i Baranje nezamjenjiv je i ni s čim usporediv strateški interes Hrvatske!