Incident u stožeru Selak Raspudić: Netko je s prozora bacio vreću punu vode

Ispred stožera kandidatkinje za gradonačelnicu Zagreba došlo je do manjeg incidenta. Netko je, naime, bacio vrećicu napunjenu vodom na njene simpatizere okupljene ispred restorana Bocconi na zagrebačkoj Trešnjevci gdje se nalazio stožer Marije Selak Raspudić, piše Index.

Selak Raspudić, podsjetimo, ulazi u drugi krug izbora zajedno s Tomislavom Tomaševićem, aktualnim zagrebačkim gradonačelnikom. Poručila je kako su izrazito zadovoljni rezultatima, s obzirom na to da su, kako kaže, krenuli sa stvaranjem jedne nove političke opcije i ovo su im prvi izbori.

-Prvi lokalni izbori u mom gradu u gradu u kojem sam rođena u kojem sam odrasla i u kojem živim. I tu smo već sada drugi. Dakle, iza sebe smo ostavili i HDZ, ali i druge, inače moćne igrače na hrvatskoj političkoj sceni. Naravno, sada nas, ako ćemo suditi prema trenutnim rezultatima jer još uvijek nemamo one konačne, očekuje drugi krug. Prava borba tek počinje. Znate da ne bježim od sučeljavanja i za razliku od Tomaševića, imam potpuno dručkiji pristup. Gradonačelnik Zagreba ne smije se ponašati kao žrtva, pa ne živimo u Srbiji! Ako smo na poziciji, moći je onaj koji se spreman boriti je onaj koji ide razvojno naprijed i onaj koji širi optimizam i nadu. On nije onaj koji je s grčem onaj koji je ustrašeni i onaj koji tapka na mjestu I to je ona energija koju ja želim prenijeti Zagrebu. Sada kada se Tomislav Tomašević u drugom krugu nađe ispred osobe koja ne pripada nikakvim interesnim strukturama, morat će konačno razgovarati o onome za što smatram da smo od početka trebali staviti kao temelj, a to je kakva je kvaliteta života u Zagrebu o svemu onome što se je ili nije napravilo u protekle četiri godine, a prije svega, kako kaže, naš slogan o viziji Zagreba. Kakav je to Zagreb, kakav svi naši građani zaslužuju?- poručila je Selak Raspudić.

Nastavila je kako su oni ekipa koja je izašla na izbore potpuno sama koja je odbila sve neprincipijelno. Koalicija koja je uvelike riskirala, ali koja se usudila i ostvarila rezultat.

-I kada vidite kako su svi drugi krenuli kada vidite koliko je ljudi međusobno bilo okupljeno, kakve su se sve koalicije stvarale i kad vidite njihove rezultate, onda ovo doista jest nešto jer kad radite nešto novo. A moja je poruka Gradu Zagrebu, a i poruka Hrvatskoj da nam to treba na našoj sceni da konačno politički prodire. Ja sam od početka rekla da Možemo! nije moj koalicijski partner. Dakle, bila sam tu potpuno jasna, vidjet ćemo što će se dogoditi. Svašta je moguće. Znate da postoje različiti scenariji? Ako Zagreb dobije gradonačelnicu, onda znači da je Zagreb izabrao jedan drugačiji put. Meni je kao građanki grada Zagreba dosta toga da smo mi uvijek u strahu. Dosta mi je toga da smo uvijek zakrčeni, da mislimo da ne možemo bolje- kazala je Selak Raspudić, komentiravši, među ostalim upite novinara o mogućoj koaliciji.

