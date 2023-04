Incident na suđenju za nesreću u dubrovačkoj hidroelektrani: Otac stradalog izbačen zbog vrijeđanja

Ovog četvrtka održano je suđenje za veliki požar u Hidroelektrani u Platu koji je prije više od četiri godine usmrtio tri djelatnika HEP-a Davora Pozniaka, Matu Maškarića i Ivicu Zvrku. Dovršena su ispitivanja dijela svjedoka, a tijekom suđenja došlo je do incidenta zbog čega je udaljen iz sudnice.

- To su ljudi koji su proživjeli najgoru moguću tragediju i bili su isprovocirani komentarom jednog od članova javnosti. Oni su reagirali, sudac ih je upozorio, a istina je kako je sudac zadužen za red u sudnici. Rekao je kako su oni javnost, što je gospara Pozniaka dodatno iziritiralo jer se smatra žrtvom, a ne javnošću. Rekao je nekoliko neprimjerenih riječi koje su mu zaista izletjele, vjerujem van njegove volje, a koje su uvrijedile suca koje je potom izrekao mjeru zabranje prisustvovanja suđenju do okončanja postupka - ispričala je Doris Košta, odvjetnica koja zastupa dio oštećenika i obitelji stradalih za Dubrovački dnevnik.

Komentirala je inače i događaje u sudnici, navodeći kako je ''zaprepaštena količinom nereda i neorganiziranosti u HEP-u''. - Zaprepaštena sam količinom nereda, neorganiziranosti, netransparentnosti u okviru poslovanja HEP-a, pogotovo kad u obzir uzmemo kako je to ipak državna firma. Radi se o objektu koji treba biti vrlo štićen u svakom smislu, a spoznali smo kako su osobe rukovodile realizacijom tzv. revitalizacije hidroelektrane bile osobe bez stručnih sprema i bez iskustva. Nije bilo nadzornog odbora, nije bilo građevinskog dnevnika, a u tu sanaciju je utrošen višemilijunski iznos. To je jedna krajnja netransparentnost. Je li se iza toga krije još nešto dublje, pogotovo kad u obzir uzmete činjenicu kako je izbjegnuto ishođenje građevinske dozvole? Jer ako se građevinska dozvola ishodi, ona na snagu stupaju neki vrlo strogi postulati poslovanja. To HEP-u očito nije odgovaralo i oni su pošto-poto iskoristili svaku priliku da to izbjegnu pa su zatražili od ureda državne uprave u Dubrovniku izdavanje uporabne dozvole kako bi ozakonili radove koji nemaju veze s revitalizacijom jer su traženi po zakonu o legalizaciji - dodala je.

Suđenje se inače nastavlja u lipnju, a trebao bi svjedočiti Ivo Miletić koji je u trenutku tragedije bio direktor HE Dubrovnik u Platu. Osim njega, svjedočit će i njegov sin Pero koji se u iskazima svjedoka spominje kao osoba koja je bila odgovorna za kontrolu građevinskih radova, kao i Ivo Lise kojeg se navodi da je bio zadužen za zaštitu na radu. Trebao bi se saslušati i Teo Sekondo, za kojeg se pak navodi da je ''osoba koju su radnici sve pitali u slučaju problema''.

