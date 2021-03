'Imamo jasne znakove da je u Njemačkoj počeo treći val koronavirusa'

Godinu dana nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila pandemiju, iz Instituta Robert Koch (RKI) uvjereni su da je u Njemačkoj započeo treći val koronavirusa.

– Imamo vrlo jasne znakove da je treći val već započeo u Njemačkoj – izjavio je predsjednik RKI-a Lothar Wieler u intervjuu za UN-ovo udruženje novinara (ACANU) u Ženevi, piše Fenix-magazin.

Wieler je istaknuo da je jako zabrinut te kako je stroga primjena zaštitnih mjera, poput nošenja maske i držanja distance, i dalje potrebna unatoč cijepljenju.

On smatra da ukoliko ne dođe do zastoja u proizvodnji cjepiva ili nekih drugih razloga, oko 80 posto stanovništva moglo bi biti imuno na virus do jeseni.

U Njemačkoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 14.356 novih slučajeva koronavirusa što je za 2.400 više nego prošloga četvrtka.

Inače, sve više njemačkih gradova pooštrava mjere zaštite od koronavirusa. U Münchenu je od srijede nošenje maski obvezno sada i u središtu grada u vremenu od 9 ujutro do 21 sat navečer. Obveza nošenja maski vidljivo je naznačena u tim područjima.

