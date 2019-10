I nakon ulaska Hrvatske u Schengen Slovenija će zadržati granične kontrole

Šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman ne očekuje da će Slovenija blokirati odluku o ulasku Hrvatske u schengensku zonu. “Mislim da je odluka o ulasku Hrvatske u Schengen dobra kako za Hrvatsku, tako i za Sloveniju. Kada bi se provelo istraživanje javnog mnijenja u Sloveniji, siguran sam da bi većina slovenskih građana podržala taj ulazak”, kazao nam je ministar Grlić Radman, koji smatra da hrvatska strana mora uložiti napor u objašnjavanje koliko je to dobra odluka za Hrvatsku i za cijelu Europu.

– Odluka o ulasku u schengenski prostor može biti prostor ucjene, ali ako gledamo svrhovitost te odluke, onda je jasno da ulazak Hrvatske u Schengen apsolutno odgovara Sloveniji, možda čak više nego Hrvatskoj, koja time dobiva veću odgovornost. Jasno je da u slučaju pomicanja schengenske granice Hrvatska od Slovenije preuzima čuvanje schengenske granice – naglašava šef diplomacije.

Tko će uvesti Hrvatsku?

Zato Grlić Radman ne vjeruje da će slovenska strana posegnuti za blokadom, smatrajući da će u Ljubljani dobro promisliti prije takve odluke. Međutim, iz Ljubljane ponovno stiže hladni tuš. Slovenski diplomatski izvori, kako javlja STA, smatraju da bi Slovenija morala uložiti veto na ulazak Hrvatske u Schengen. “Slovenija Hrvatskoj zbog loših iskustava ne vjeruje i ima problem s time da bi u schengenski prostor pustila državu koja nije pouzdana i koja se ne drži svojih obećanja”, poručuju iz Ljubljane najavljujući da će se Slovenija i u slučaju ulaska Hrvatske u Schengen, zbog migrantske krize, vjerojatno odlučiti za uspostavu nadzora i unutarnjih graničnih kontrola na granici s Hrvatskom, bez obzira na hrvatsko članstvo u Schengenu, kao što sličan unutarnji nadzor Italija i Austrija sada provode na granici sa Slovenijom, što je u skladu sa schengenskim pravilima.

No, na konačnu odluku o slovenskoj blokadi, kao i o nastavku procesa hrvatskog pristupanja Schengenu, još ćemo pričekati. Odluku o proširenju Schengena donose zemlje članice EU, a Hrvatska, koja uskoro preuzima predsjedanje Europskom unijom, tijekom predsjedanja neće moći inicirati raspravu o samoj sebi, zbog nepisanog pravila da država koja predsjeda Unijom ne smije djelovati u vlastitu korist. Nejasno je koja će zemlja nakon Hrvatske to učiniti. Poslije Hrvatske predsjedanje preuzima Njemačka, a neki sumnjaju da će Njemačka pitanje ulaska Hrvatske u Schengen uvrstiti na dnevni red. Nakon Njemačke slijedi Portugal, a nakon Portugala Slovenija, za koju se sa sigurnošću može reći da to neće učiniti.

Obavještajni rat se nastavlja

Odluka Europske komisije o Hrvatskoj dobila je izniman publicitet u slovenskim medijima, koji se, nakon višemjesečnog zatišja, ponovno ekstenzivno bave Hrvatskom i hrvatsko-slovenskim problemima, naglašavajući kako Hrvatsku čeka još dug put do ulaska u Schengen i povezujući to pitanje s hrvatsko-slovenskim bilateralnim sporovima. U tom kontekstu zanimljiva izjava o arbitražnom obavještajnom ratu stiže od šefa slovenske obavještajno-sigurnosne agencije (SOVA) Rajka Kozmelja, sigurnosnog stručnjaka koji je na tu dužnost imenovan prošle godine u mandatu premijera Marjana Šareca. Kozmelj je u intervjuu za posljednji broj tjednika Mladina kazao kako su tijekom arbitražne afere i nakon nje neki “subjekti” u Sloveniji “po nalogu i vjerojatno za novac iz inozemstva djelovali protiv interesa Slovenije”.

Na pitanje govori li o političarima, Kozmelj je odgovorio kako misli na pojedince u Sloveniji, koji djeluju za novac i po nalogu izvana. “Riječ je o pojedincima koji djeluju protiv interesa Slovenije, pa i u slučaju arbitraže, i oni nisu bili aktivni samo pri samoj arbitražnoj aferi, nego i u njezinu nastavku. Govorim o slovenskim državljanima, više, nažalost, ne mogu reći”, kazao je Kozmelj, koji ne prihvaća tvrdnje da je hrvatska obavještajna služba bolja od slovenske.

