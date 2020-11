I muslimani su podijeljeni oko lidera Amerike

I muslimanske zemlje podijeljene su oko Trumpa i Bidena. Većina zemalja Zaljeva, Saudijska Arabija, UAE, Bahrein, Katar kao i Sudan, Maroko, Oman, žele na čelu SAD-a ponovno vidjeti Donalda Trumpa koji je pokrenuo inicijativu o normalizaciji odnosa s Izraelom i pod svaku cijenu želi da se taj proces nastavi.

“Lice i naličje iste kovanice”

Izraelski mediji pišu kako im je visoki emiratski dužnosnik otkrio da je Trumpova predizborna kampanja dobila milijune dolara donacija iz UAE te da ulažu velike napore da se muslimanske zajednice diljem SAD-a potaknu da glasaju za Trumpa koji nije popularan među muslimanima u SAD-u. U tim zemljama postoji strah i bojazan da će, u slučaju Trumpova poraza na izborima, Joe Biden napraviti promjenu u američkoj politici na Bliskom istoku.

Lideri u zemljama Zaljeva vjeruju da će se, “pobijedi li Trump, dogoditi poplava umjerenih arapskih i islamskih zemalja vrlo zainteresiranih za sudjelovanje u procesu kroz koji prolazi Bliski istok”, a da bi Bidenova pobjeda značila da će mnoge zemlje koje trenutačno vode razgovore o normalizaciji svojih odnosa “povući korak unatrag i izračunati rizike s kojima se suočavaju”. I Izrael strahuje od moguće Bidenove pobjede, jer će on, po svemu sudeći, ponovno aktivirati potpisan nuklearni sporazum s Iranom kao i poništiti odluku SAD-a o priznanju Jeruzalema kao glavnog grada Izraela i aneksiju dijelova Zapadne obale i dolinu rijeke Jordana i tako smanjiti tenziju na relaciji zemlje Zaljeva i Irana što ne ide u prilog Izraelu koji je mobilizirao svu svoju dijasporu da glasaju za Trumpa.

Te zemlje, koje se protive bilo kakvoj normalizaciji odnosa s Izraelom, imaju rezervu prema Bidenovoj pobjedi jer strahuju od povratka Hillary Clinton, koja je poznata po ratnoj retorici i zagovaranju vojne intervencije u Siriji, na visoku poziciju u Bijeloj kući, . Iako su za Iran i Biden i Trump “lice i naličje iste kovanice”, Iranci bi više voljeli da pobijedi Biden zbog mržnje i netrpeljivosti koju je Donald Trump kroz svoj cijeli mandat pokazao prema Iranu.

“Potiču teroriste”

Vođa islamske revolucije ajatolah Ali Hamnei kaže da onaj tko postane predsjednik SAD nema utjecaja na iransku politiku. – Ono što nas brine jesu politike ove zemlje. Da, mogu se dogoditi neki događaji, ali to nas se neće ticati. Naša je politika proračunata i jasna i na nju ne utječe dolazak ili odlazak ljudi u Bijelu kuću – kazao je ajatolah Hamnei dodavši da su Amerikanci ti koji su donijeli odluke protiv islamske Republike Iran ubrzo nakon njezina formiranja i “poticali teroriste”, no istaknuo je da je politika Islamske Republike jasna i da se neće mijenjati bez obzira na to tko će biti lider u Americi.