HZJZ objavio znanstvena istraživanja o cjepivu: 'Virus je opasnost za sve, ali su cijepljeni ipak zaštićeniji'

Znanstvene studije pokazuju: cijepljene osobe manje su izložene zarazi od necijepljenih. Ako se i zaraze, rjeđe imaju teške oblike bolesti, koncentracija virusa kod cijepljenih brže opada i manje su mogućnosti prijenosa zaraze osobama u njihovom okruženju.

"Zadaća znanstvenika i epidemioloških stručnjaka je na površinu izroniti sve znanstveno utvrđene činjenice i zajedno s dosadašnjim praktičnim iskustvima o virusu SARS-CoV-2 donositi valjane zaključke i ocjene o epidemiji i načinima borbe sa zarazom" kaže ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prim. dr. Krunoslav Capak.

"Upravo zato stavljamo na uvid javnosti rezultate znanstvenih istraživanja, studija i članaka koji se bave temom cjepiva, razlika u zaštiti između cijepljenih i necijepljenih osoba, te utjecajem cjepiva na sprječavanje širenja virusa na druge osobe u okruženju", dodaje Capak.

Delta varijanta SARS-CoV-2 trenutno je prevladavajući soj virusa koji se, za razliku od prethodne alfa varijante, pokazuje puno zaraznijim, brže se širi i lakše prenosi. To je samo još jedan dokaz da je virusu ostavljeno puno prostora za migracije, a on svoju otpornost pokazuje stalnim mutacijama. Pridržavanjem epidemioloških mjera poput redovitog pranja ruku, nošenja zaštitnih maski za lice i održavanje razmaka između osoba, kao i što kraćim vremenom zadržavanja u zatvorenim prostorima s više osoba, posebno u ovim jesensko-zimskim razdobljima, te cijepljenjem kao do sada dokazanom najučinkovitijom mjerom zaštite vlastitog organizma, a uskoro, vjerujemo i dolaskom djelotvornih lijekova, sve više i uspješnije smanjujemo razmak između nas i virusa u ovoj utrci koja traje skoro dvije godine.

Recentna zbivanja u našem okruženju, prije svega u nekim nama susjednim zemljama, te iskustva drugih zemalja u dosadašnjem tijeku borbe s virusom i njegovim posljedicama, kao i javne rasprave u našoj zemlji, potaknule su potrebu da još jednom, radi točnog informiranja, zainteresiranoj javnosti predočimo cjelovitu sliku i sve znanstveno dokazane i u praksi potvrđene činjenice, jer samo tako možemo doći do istine.

Analizirane znanstvene studije i članci, na koje upućuju poveznice, pokazuju da su cijepljene osobe znatno manje izložene zarazi nego necijepljene. Ako se i zaraze, cijepljeni rjeđe razvijaju teške oblike bolesti, te su manje šanse da prenesu zarazu drugim osobama u okruženju od necijepljenih. Jedna nizozemska studija pokazuje da će u 63 posto slučajeva biti spriječen prijenos virusa s cijepljene oboljele osobe na nekoga od ukućana koji je cijepljen, a 40 posto ako su ukućani necijepljeni.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.14.21264959v1.full.pdf

Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 transmission to household contacts during dominance of Delta variant (B.1.617.2), August-September 2021, the Netherlands

I analizirana britanska studija je pokazala da cijepljene osobe koje obole u manjoj mjeri zaražavaju svoje bliske kontakte nego necijepljene osobe. Učinkovitost u sprječavanju transmisije vremenom nakon cijepljenja opada kod oba cjepiva.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.28.21264260v1.full.pdf

The impact of SARS-CoV-2 vaccination on Alpha & Delta variant transmission

Zanimljiva su i iskustva zdravstvenih radnika u Škotskoj cijepljenih Pfizerovim ili AstraZeneca cjepivom. Ukućani cijepljenih zdravstvenih radnika su imali 30 posto manju šansu zaražavanja 14 dana i više nakon što je zdravstveni radnik primio prvu dozu cjepiva, a 54 posto manju šansu zaražavanja 14 i više dana nakon što je zdravstveni radnik primio drugu dozu cjepiva.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2106757

U jednoj od studija objavljenih u Lancetu istaživači su utvrdili da je rizik od zaražavanja kućnih kontakata podjednak neovisno o tome je li indeksni slučaj cijepljen ili necijepljen. Maksimalna količina izlučivanja virusa je bila jednaka kod cijepljenih i necijepljenih, ali je brže opadala kod cijepljenih.

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1473-3099%2821%2900648-4

Community transmission and viral load kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort study

Do sličnog zaključka došli su i autori druge studije koji su, usporedbom periodičkih briseva i određivanja amplifikacijskih ciklusa kod hospitaliziranih pacijenata, našli da cijepljeni i necijepljeni pacijenti podjednako veliku količinu virusa izlučuju na vrhuncu zaraznosti, ali se kod cijepljenih osoba količina virusa znatno brže smanjuje nego kod necijepljenih.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261295v1.full.pdf

Virological and serological kinetics of SARS-CoV-2 Delta variant vaccine breakthrough infections: a multi-center cohort study

Ove, kao i druge studije i rezultati istraživanja, https://www.science.org/doi/10.1126/science.abl9551, te praktična iskustva u različitim sredinama, pružaju dovoljno dokaza da cijepljenje bitno utječe na smanjenje transmisije virusa u populaciji, te da, ako cijepljena osoba oboli, ima manju šansu prenijeti infekciju na svoje kontakte nego necijepljena osoba koja oboli.

Ta komparativna prednost koju cijepljene osobe imaju vremenom opada, što se nadoknađuje docjepljivanjem.

Video: Hrvatska je naručila lijek protiv korone, jedna bočica stoji 15.500 kuna