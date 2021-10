HZJZ nadopunio preporuke za učenike: 'Ako šmrca dva, tri dana i jasno je da nije COVID, ne treba testiranje'

Hrvatski zavod za javno zdravstvo nadopunio je svoje preporuke vezane uz postupanje s oboljelima, bliskim kontaktima oboljelih i prekid izolacije i karantene.

- Uzimajući u obzir da je od drugog tjedna školske godine zabilježen veći udio novozaraženih u dobi 10-19 godina od uobičajenog, podsjećamo na potrebu testiranja učenika kod simptoma koji mogu upućivati na COVID-19 - navode u nadopunjenim preporukama.

Podsjećamo, ranije je pisalo da učenici koji su izostali iz škole zbog bolesti čiji simptomi ne upućuju na to da je riječ o koronavirus moraju se i dalje testirati prije povratka u školu.

O nadopunjenim preporukama govorilo se i na današnjoj konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Na pitanje tko će odlučivati kada dijete treba na testiranje, odgovorio je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

"Ono što je bila namjera je to da se na to podsjeti. Neki simptomi mogu biti znak Covida i da imamo nalaz da utvrdimo je li netko bio bolestan od Covida. Ali što bih htio naglasiti, to ne znači da je testiranje obvezno, ako je netko imao blago curenje iz nosa, i prošlo je dva, tri dana i kada je sasvim jasno da se ne radi o Covidu tada ne treba testiranje. Najbolji put je da to tko bi trebao na testiranje odredi pedijatar. A ako posumnja roditelj ili nastavnik, treba također uputiti na testiranje", kazao je.

Pogledajte sve što se nalazi u nadopunjenoj preporuci

HZJZ napravio reviziju preporuka postupanja s oboljelima, bliskim kontaktima oboljelih i prekid izolacije i...