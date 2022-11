HŽ traži privatnike da u vagonima prodaju sendviče, kavu i slatkiše, no posla neće biti preko glave

Tople i hladne napitke, alkoholna i bezalkoholna pića, slatkiše, sendviče te gotove obroke za pripremu HŽ Putnički prijevoz planira nuditi u svojim vagon-restoranima čim nađe tvrtku koja će ih i isporučivati. Javni poziv objavio je na svojoj internetskoj stranici, a iz njega je vidljivo da tvrtka koja posao dobije neće imati posla preko glave jer vagona, koji su ujedno i restorani, HŽ ima – dva!

Ističe da, doduše, nije potrebno da onaj tko posao želi uzme "pod svoje" oba restorana, odnosno oba vagona, jer se ponuda može dati i za samo jedan. Kava, vino, čokolade i "šunka-sir", a i ostala hrana koju zakupac ponudi, služit će se najvjerojatnije na relaciji Zagreb – Vinkovci i obrnuto jer, kako kažu iz HŽ Putničkog prijevoza, u sastav vlakova na toj dionici planirano je postavljanje vagon-restorana, ali i ne mora biti, možda će oni na relaciju "po potrebi" HŽ-a.

Sama cijena zakupa za tvrtku koja će putnike opskrbljivati osvježenjima nije definirana jer će ovisiti o ostvarenom prihodu dok ugovor traje, što je do 10. prosinca sljedeće godine, a kao "stanarinu" u vagonu ugostitelji HŽ-u mogu ponuditi minimalno dva posto ostvarenog mjesečnog prihoda od prodaje.

Podsjetimo, tijekom protekle ljetne sezone vlakovi s vagon-restoranom putovali su na relaciji Osijek – Split i obrnutim smjerom, a HŽ Putnički prijevoz privatne tvrtke treba otkad je, prije devet godina, prestalo s radom njihovo poduzeće Željezničko ugostiteljstvo, osnovano 1998. A otkako ga nema, HŽ nema ni sreće s vagon-restoranima. Najpoznatiji je vjerojatno onaj s relacije Osijek – Zagreb iz vlaka Podravka, koji je 2015. prestao s radom jer im je, kako su tada objasnili iz HŽ-a, zakupac ostao dužan trideset tisuća kuna, a ono što je putnike posebno iživciralo jest činjenica da su u sljedećem razdoblju svejedno morali plaćati dodatak na kartu jer im vlak ima ugostiteljsku ponudu, iako je uopće nije imao.

Čime će se moći okrijepiti i tko će to putnicima i po kojoj cijeni osigurati, znat će se u prosincu jer ponude se HŽ-u moraju dostaviti do sljedeće subote, a dva vagonska restorana bit će otvorena, za početak, do kraja voznog reda 2022./2023., tj. godinu dana.

