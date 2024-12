HUP: Potpun oporavak izvoza očekujemo tek 2027.

Potpuni realni oporavak izvoza može se očekivati tek u 2027., prognozira glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca Hrvoje Stojić. Robni izvoz u listopadu je porastao 4,9 posto godišnje, a nominalni rast robnog izvoza u prvih devet mjeseci od 2,9 posto bolji je od prosjeka CEE regije. Ipak, HUP je spustio procjenu realnog rasta robnog izvoza u 2025. na svega dva posto nakon stagnacije u 2024.

Uz pretpostavku realnog rasta robnog izvoza od pet posto u 2026. godini, očigledno je, napominje, kako će ta važna sastavnica BDP-a tek u 2027. premašiti rekordnu realnu razinu iz 2022. godine. HUP je izdvojio nekoliko državnih intervencija za koje smatra da negativno utječu na konkurentnost domaćeg gospodarstva.

– Rekordno povećanje minimalne plaće od 38,6% od kraja 2023. do početka 2025. jako utječe na pad konkurentnosti s obzirom na to da je minimalna plaća referentna točka za određivanje većine plaća u tvrtkama u kojima su na snazi kolektivni ugovori pa stoga direktno utječe za ukupnu masu plaća u velikom dijelu poduzeća. Dodatno opterećenje je i vremensko skraćenje oslobođenja plaćanja zdravstvenog doprinosa za mlade zaposlenike do 30. godine s pet na jednu godinu. Rast minimalca znatno iznad stope rasta produktivnosti i gotovo svih članica EU ne samo da potiče obnavljanje inflatornih pritisaka u domaćoj ekonomiji već negativno djeluje na cjenovnu konkurentnost – smatra Stojić. Raste, upozorava, broj investicija u energetske kapacitete obnovljive izvore energije koje su blokirane i čekaju HERA-u da konačno nakon dvije godine donese jednu administrativnu odluku o metodologiji za priključak na mrežu.

– Riječ je o energetskom kapacitetu koji bi mogao pokriti dvije trećine ukupnih potreba stanovništva ze električnom energijom, što zorno govori o nebrizi za energetsku konkurentnost u zemlji u kojoj je električna energija ključni energent za oko 80% tvrtki. Oko 17% svih greenfield stranih investicija u Hrvatskoj od 2019. do 2023. godine odnosi se na projekte obnovljive energije. Za usporedbu, svega 6% ulaganja odnosi se na fosilna goriva, što jasno signalizira aktualan i budući interes investitora – zaključuje.

